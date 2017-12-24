Katliamcı Esed rejimi: Türk askeri çekilsin

Astana'daki Suriye heyetinin başkanı Beşar Caferi, Suriye'deki Türk ve ABD askerlerinin bir an önce ülkeden ayrılmasını talep etti. Caferi, Türkiye ile ilgili tutumlarını Rusya ve İran'ın da anladığını söyledi.

ASTANA'NIN SEKİZİNCİ TURU TAMAM

Türkiye, Rusya ve İran'ın himayesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye barış görüşmelerinin sekizinci turu tamamlandı. Astana'daki müzakerelere Şam rejimi adına katılan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar el Caferi gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye topraklarındaki ABD ve Türk askerlerinin bir an önce ayrılması gerektiğini söyledi.

TÜRK ASKERİNİN İDLİB'DE KONUŞLANMASI DA ASTANA'DA KARARLAŞTIRILMIŞTI

Geçmişteki turlarda üzerinde uzlaşılan çatışmasızlık bölgelerinden İdlib'de Türk askerlerinin görev yapmasına Astana sürecinde karar verilmiş olmasına rağmen bu çıkışı gerçekleştiren Caferi, "Yabancı askerlerin derhal ve koşulsuz şekilde topraklarımızı terk etmesini talep ediyoruz" dedi.

Caferi, Türk askerlerinin Suriye'deki varlığının, Mayıs ayındaki dördüncü tur görüşmelerinde varılan anlaşmayla ters düştüğünü öne sürdü.

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