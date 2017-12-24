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Katliamcı Esed rejimi: Türk askeri çekilsin

Astana sürecinde Esed rejimi heyetini temsil eden Beşar Caferi 'Türk ve ABD askerleri Suriye'den çekilsin' dedi.

24 Aralık 2017 Pazar 17:08
Katliamcı Esed rejimi: Türk askeri çekilsin

Astana'daki Suriye heyetinin başkanı Beşar Caferi, Suriye'deki Türk ve ABD askerlerinin bir an önce ülkeden ayrılmasını talep etti. Caferi, Türkiye ile ilgili tutumlarını Rusya ve İran'ın da anladığını söyledi.

ASTANA'NIN SEKİZİNCİ TURU TAMAM

Türkiye, Rusya ve İran'ın himayesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye barış görüşmelerinin sekizinci turu tamamlandı. Astana'daki müzakerelere Şam rejimi adına katılan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar el Caferi gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye topraklarındaki ABD ve Türk askerlerinin bir an önce ayrılması gerektiğini söyledi.

TÜRK ASKERİNİN İDLİB'DE KONUŞLANMASI DA ASTANA'DA KARARLAŞTIRILMIŞTI

Geçmişteki turlarda üzerinde uzlaşılan çatışmasızlık bölgelerinden İdlib'de Türk askerlerinin görev yapmasına Astana sürecinde karar verilmiş olmasına rağmen bu çıkışı gerçekleştiren Caferi, "Yabancı askerlerin derhal ve koşulsuz şekilde topraklarımızı terk etmesini talep ediyoruz" dedi.

Caferi, Türk askerlerinin Suriye'deki varlığının, Mayıs ayındaki dördüncü tur görüşmelerinde varılan anlaşmayla ters düştüğünü öne sürdü.

Mepa News

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 17:08
  1. Beşar Caferi
  2. Suriye
  • hsnhsn1 sa önce
    türk askeri, bir an önce afrini temizleme pkk unsurlarından yoksa pkk orayı esed katiline bırakabilir
  • Hy-hyHy-hy1 sa önce
    Aynı ağzı usa,ue,koalisyon,iran ve rus askerleri içinde kullanmanı acil olarak bekliyoruz.
  • AtaAta1 sa önce
    Ne demişler/iteitibar edersen yorum uzar /elin gevuru sınırdaterör estirsin/ acizin bir çıksın Türkiye'nin ne işi var desin/ soruyorum gevurdanmı yanasınız yoksa Türkiye denmi yanasınız
  • AlimAlim2 sa önce
    ....kollamak varmı sende sıkıysa sende gel.
  • Basayev Basayev 2 sa önce
    Nerede yaşıyorsun sen uzaydami? Suriye nin kuzeyinde pkk devlet kurmaya calisiyor. TSK da bunu engellemek için orada. Daha fazla parazit yapma..
  • UgurGürUgurGür2 sa önce
    Egri oturupdogrularıu konuşalım. Ne işimiz var bizim suriyede Cuma namazı kılmak isteyenler bırakın gitsinlerkılsınlarTabi gidebilirlerse.
  • AtaAta2 sa önce
    Hayhay başka bir arzunuz vamı
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