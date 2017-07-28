Katliam haritası ele geçirildi... FETÖ, darbe gecesi tam savaş hazırlığı yapmış

FETÖ'nün 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü'nde, cehennem planı kurguladığı ortaya çıktı. Darbenin merkezi olan Akıncı'da, uçaklara yüklemeye hazır 8 akıllı Kandil bombası ele geçirildi. Darbenin planlandığı odada ise Kandil bombalarının atılacağı noktaların işaretlendiği Ankara haritası bulundu. FETÖ'cü hainler planladıkları gibi darbeyi geç vakitte yapabilseydi Ankara'yı kana bulayacaklardı.

500 KİLOLUK 13 BOMBA ATILDI

Darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten FETÖ'cülerin oyununu Özel Harekat polisinin o geceki kritik operasyonu bozdu. Ankara semalarında uçan 15 F-16 uçağı 13 kritik noktaya her biri 500 kiloluk 13 bomba attı. F-16'ların Akıncı'dan yakıt ikmali yaptığı belirlendi ve yakıt deposu bombalanarak 7 bin ton yakıt imha edildi.

8 BOMBA RAMPA ÜZERİNDEYDİ

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga ve Orgeneral Yaşar Güler'in rehin tutulduğu odadan çıkan, darbecilerin başındaki tutuklu eski General Akın Öztürk, helikopterle kaçırılmak istendi. Ancak polis yoğun ateş altında tutunca helikopter havalanamadı ve Öztürk'ün kaçırılma planı engellendi.

O gece Akıncı Üssün'de çok sayıda Kobra ve Atak helikopteri vardı. Bunların ve havadaki F-16'ların iniş ve kalkışını önlemek için pist bombalandı. Polis bombalanan pistte rampa üzerine çıkarılmış, uçaklara yüklenmeye hazır, Kandil'de teröristleri bombalamak için kullanılan lazer güdümlü, sığınak patlatıcı 8 akıllı bomba ele geçirdi. Hainler darbeyi planladıklar gibi sabaha karşı yapsaydı, terörle mücadeleye tahsis edilen bombalar başkenti kana bulayacaktı.

ATAMA LİSTELERİ, SİLAHLAR...

Sabaha karşı Özel Harekat'ın girdiği, darbecilerin kullandığı odadan atama listeleri, darbeci Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün şapkası, silahlar, mühimmatlar, telsizler ve haritalar ele geçirildi. Haritalar üzerinde yapılan incelemede darbecilerin, bombalanacak merkezleri çembere aldıkları, bombalanacak alanların açık koordinatlarını ve hangi F-16 tarafından müdahale edileceğini yazdıkları tespit edildi.

SICAK BAHANESİYLE İZİN

FETÖ'cülerin, 15 Temmuz'dan bir gün önce kendilerinden olmayan üsteki askerleri, 'aşırı sıcaklar nedeniyle izin verdik' bahanesiyle uzaklaştırdıkları da ortaya çıktı.