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Katliam gibi kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 9 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazada, ölen ve yaralanan kişilerin isimleri belli oldu.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:53
Katliam gibi kazada ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Kaza, sabah saatlerinde Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi mevkinde meydana geldi. Kazada Faruk Boz idaresindeki 54 VD 857 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında bulunan dere yatağına devrilmişti. Devrilen traktörün römorkunda bulunan ve Mardin’den Sakarya’ya fındık toplamak için geldikleri belirlenen fındık işçilerinden sürücü Faruk Boz, Bedirhan Çağatay, Şengül Akman, Bahar Çağatay, Çiçeği Çapat, Nildanur Akman ve Gülistan Boz olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Veysel Akman, Beaver Çağatay, Uğur Boz, Gizem Boz, Yusuf Akman, Yusuf Çapat, Mehmet Boz, Songül Çapat, Aleyna Boz çeşitli hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:53
  1. Mardin
  2. Sakarya
  3. Akm
  4. Çamlıca
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