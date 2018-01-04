Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve otomobil birbirine girdi

Güney Afrika'nın Free State bölgesinde bir tren, kamyon ve bir arabanın karıştığı bir kaza yaşandı.

Acil durum çalışanlarının oluşturduğu ER24 grubu, Twitter hesabından, Free State bölgesinde, Hennenman ile Kroonstad arasında meydana gelen kazada en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını duyurdu.

ER24'ün açıklamasının ardından demiryolu şirketinin çalışanın korkutan bir açıklamada geldi. Ulaştırma Bakanı, ölü sayısının 12'ye yükseldiği yönünde açıklama yaptı.