Katliam gibi kaza! En az 21 ölü, 38 yaralı
Kamerun'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.15 Ocak 2018 Pazartesi 07:41
Kamerun'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.
Ülkenin batısındaki Döşang kenti yakınlarında yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.
Bölge Valisi Awa Fonka Augustine, otobüsteki 21 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti.
Augustine, yaralıların Döşang Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.