Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katliam gibi kaza! En az 21 ölü, 38 yaralı

Kamerun'da bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:41
Katliam gibi kaza! En az 21 ölü, 38 yaralı

Kamerun'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin batısındaki Döşang kenti yakınlarında yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı.

Bölge Valisi Awa Fonka Augustine, otobüsteki 21 yolcunun yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtti.

Augustine, yaralıların Döşang Bölge Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 07:41
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 yılda 1 milyar
    1. 5 yılda 1 milyar
    2. Dacia’da kampanya sürprizi
    3. Terör örgütü tutuştu! Bakın ne yaptılar
    4. Abbas'tan Trump'a sert tepki: Hiç..
    5. Almanya ve Fransa'nın vagonları..
    6. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
    7. Amerika'da 'lağım çukuru' tartışması
    8. Ocak ayı için kaçırılmayacak fırsat
    9. Kamerun'da katliam gibi kaza: 21 kişi..
    10. Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak..
    11. Kafalarında tencere ile uyuyorlar...
    12. ABD lideri Donald Trump: Irkçı değilim
    13. Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!
    14. Hyundai’den yeni SUV modeli Nexo
    15. Sahtekarlar iş başında
    16. Kuyruğunu kıstıran teröristbaşı..
    17. BMW I8 serisiyle dikkat çekiyor
    18. Arvento’nun gözü dünya liderliğinde
    19. Devasa ekranlara merhaba
    20. Teröristbaşı Afrin operasyonu öncesi..
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    "Vurun aslanlarım vurun, namus günüdür!"
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    Gülsüm annenin 'Umut'undan kötü haber
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    İsrail ile Hindistan el ele verdi
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    Trabzon'daki uçak kazasının en net görüntüsü
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri
    CHP'li Kaftancıoğlu'nun rezalet tweetleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Erdoğan 'ayrı bir cambaz' demişti! Kim olduğu ortaya çıktı
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!
    Taksiyle eve geldi...15 dakika sonra korkunç olay!