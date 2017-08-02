Katliam gibi kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:44
Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETT
Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.
Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.