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Katliam gibi kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:44
Katliam gibi kaza... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek otomobil, 2 cip ve panelvana çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETT 

Kazada ilk belirlemelere göre aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Araçlara sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım D100 karayolu ve yan yollardan sağlanıyor.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 21:44
  1. kocaeli kaza
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