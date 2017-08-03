Katliam gibi kaza: 6 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Gebze Muallim köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır, kontrolden çıkarak Dilovası rampasında karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.