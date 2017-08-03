Katliam gibi kaza: 6 ölü
Kocaeli TEM otoyolunda kontrolden çıkan bir tırın iki otomobile çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.03 Ağustos 2017 Perşembe 10:19
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde TEM otoyolu Gebze Muallim köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul’dan Ankara istikametine giden plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir tır, kontrolden çıkarak Dilovası rampasında karşı şeride geçip iki otomobile çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.