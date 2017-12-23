Katliam gibi kaza: 13 ölü!
Mısır'ın Beni Süveyf kentinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.23 Aralık 2017 Cumartesi 14:43
Mısır‘ın başkenti Kahire'nin 115 kilometre güneyindeki Beni Süveyf kentindeki çöl yolunda iki minibüs çarpıştı.
Kazada 13 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı aktarıldı. Mısır Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Khaled Megahed yaptığı açıklamada, olay yerinde yaralananlar için 15 ambulansın gönderildiğini belirtti.
Öte yandan Mısır'da bakımsız yollar ve trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle sıklıkla trafik kazası meydana geliyor.