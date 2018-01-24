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Katliam devam ediyor... Katil durmuyor...

Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta'ya 29 Aralık'tan itibaren düzenlediği saldırılarda 53'ü çocuk, 216 sivil hayatını kaybetti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:32
Katliam devam ediyor... Katil durmuyor...

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, Beşşar Esad rejiminin, ablukasındaki Doğu Guta bölgesine, 29 Aralık'tan bu yana yaptığı hava ve kara saldırılarında, 53'ü çocuk 216 sivilin öldüğünü duyurdu.

Sivil Savunma ekiplerinin sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, başkent Şam'da abluka altındaki Doğu Guta bölgesine, son 27 günde düzenlenen yoğun hava ve kara saldırılarında, 53'ü çocuk, 35'i kadın 216 sivil hayatını kaybetti.

Öte yandan Doğu Guta'nın Beyt Sava, Merc, Arbin ve Kefer Batna bölgeleri, bugün rejimin topçu ve roket saldırılarına maruz kaldı.

GEÇEN YIL BİN 337 SİVİL ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Sivil Savunma ekiplerinin yıllık raporunda ise Doğu Guta'ya 2017'de düzenlenen saldırılarda 12'si sivil savunma görevlisi toplam bin 337 sivilin öldürüldüğü belirtilmişti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmesine karşın Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği rejim, son 9 aydır bölgeye yönelik ablukasını yoğunlaştırdı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:32
  1. Doğu Guta
  2. Beşşar Esad
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