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Katliam! Avrupa kana bulandı...

Danimarka'nın Faroe Adaları'nda balıkçıların katliamdan farksız geleneklerine göre onlarca pilot balina yakalanıp öldürüldü.

20 Haziran 2017 Salı 11:55
Katliam! Avrupa kana bulandı...

Yüzlerce balıkçı masum pilot balinaları katletti. Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda bu yıl yine sahil kıpkırmızı, kana bulandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, her yıl Danimarka kıyılarında göç eden pilot balinalar kıyı çevresi boyunca yüzmeye zorlanıyor. Ardından yavaşlayan balinalar arasından gözlerine kestirdiklerine balıkçılar küçük tekne ve botlarla yaklaşıyor.

Yüzücü elbisesi giyen yerel balıkçıların korkunç avı başlıyor. Suya atlayan balıkçılar balinaları birlikte yaralayarak sahile kadar sürüklüyor. Son tabloda ise yan yana sıralanan onlarca ölü pilot balina ve kıpkırmızı bir deniz.

Dünyada yaklaşık bir milyon uzun yüzgeçli ve 200 bin kadar da kısa yüzgeçli balina bulunuyor. Danimarkalı balıkçıların her yıl gerçekleştirdiği ritüelse pilot balinalara büyük zarar veriyor.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 11:55
  1. Danimarka
  2. DÜNYA Haberleri
  • EKOLLEKOLL8 sa önce
    Nerde hayvan hakkı savunucuları.Olmayan ve zalime karşı sessiz kalan dilinizi mi yuttunuz. Sefiller
  • nuri yilmaznuri yilmaz9 sa önce
    Kendilerinin menfaatleri oldugu sürece hersey onlara mubah,baskalarina her hususda des vermeye kalkanlarin resimlerdeki hallerine bakin,katliam,katliam,katliam ! Saygilar.
  • İ.Hakkı gönül.İ.Hakkı gönül.9 sa önce
    Bunlarmı medeni kim demişse yalancı bunlar vahşi bjnlar canavar bunlar zalim bunlar katil bunlar AB ülkeleri sırtlanlardanda vahşi çakallardan daha fazla çakal .
  • Rıdvan Rıdvan 10 sa önce
    Vahşi Avrupa
  • CemşitCemşit10 sa önce
    HIRİSTİYAN TERÖRÜ nün farklı bir "hayvani" versiyonu...
  • hakan aydınhakan aydın10 sa önce
    İYİKİ CEHENNEM VAR.......
  • yozgatlı yozgatlı 10 sa önce
    ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn.
  • ccumalıccumalı10 sa önce
    Yazıklar olsun.Sözde bunlar Avrupalı. Kurban bayramında kesilen kurbanları vahşet olarak nitelendirenler bu katliamı neden görmezdengelir acaba. Müslman olmadıkları içinmi.
  • Muhammet Muhammet 12 sa önce
    av bu, ne var bunda,Balina hem helal hemde adamlar zaten gayrimüslüm, balinada olsa av avdır. afiyet olsun
  • KaraKara12 sa önce
    Kurban bayramına vahşet diyenler bu avrupanin yaptığı ney
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