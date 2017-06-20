Katliam! Avrupa kana bulandı...

Yüzlerce balıkçı masum pilot balinaları katletti. Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda bu yıl yine sahil kıpkırmızı, kana bulandı.

Milliyet'te yer alan habere göre, her yıl Danimarka kıyılarında göç eden pilot balinalar kıyı çevresi boyunca yüzmeye zorlanıyor. Ardından yavaşlayan balinalar arasından gözlerine kestirdiklerine balıkçılar küçük tekne ve botlarla yaklaşıyor.

Yüzücü elbisesi giyen yerel balıkçıların korkunç avı başlıyor. Suya atlayan balıkçılar balinaları birlikte yaralayarak sahile kadar sürüklüyor. Son tabloda ise yan yana sıralanan onlarca ölü pilot balina ve kıpkırmızı bir deniz.

Dünyada yaklaşık bir milyon uzun yüzgeçli ve 200 bin kadar da kısa yüzgeçli balina bulunuyor. Danimarkalı balıkçıların her yıl gerçekleştirdiği ritüelse pilot balinalara büyük zarar veriyor.