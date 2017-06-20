Katliam! Avrupa kana bulandı...
Danimarka'nın Faroe Adaları'nda balıkçıların katliamdan farksız geleneklerine göre onlarca pilot balina yakalanıp öldürüldü.20 Haziran 2017 Salı 11:55
Yüzlerce balıkçı masum pilot balinaları katletti. Danimarka'ya bağlı Faroe Adaları'nda bu yıl yine sahil kıpkırmızı, kana bulandı.
Milliyet'te yer alan habere göre, her yıl Danimarka kıyılarında göç eden pilot balinalar kıyı çevresi boyunca yüzmeye zorlanıyor. Ardından yavaşlayan balinalar arasından gözlerine kestirdiklerine balıkçılar küçük tekne ve botlarla yaklaşıyor.
Yüzücü elbisesi giyen yerel balıkçıların korkunç avı başlıyor. Suya atlayan balıkçılar balinaları birlikte yaralayarak sahile kadar sürüklüyor. Son tabloda ise yan yana sıralanan onlarca ölü pilot balina ve kıpkırmızı bir deniz.
Dünyada yaklaşık bir milyon uzun yüzgeçli ve 200 bin kadar da kısa yüzgeçli balina bulunuyor. Danimarkalı balıkçıların her yıl gerçekleştirdiği ritüelse pilot balinalara büyük zarar veriyor.
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EKOLL8 sa önce Nerde hayvan hakkı savunucuları.Olmayan ve zalime karşı sessiz kalan dilinizi mi yuttunuz. Sefiller nuri yilmaz9 sa önce Kendilerinin menfaatleri oldugu sürece hersey onlara mubah,baskalarina her hususda des vermeye kalkanlarin resimlerdeki hallerine bakin,katliam,katliam,katliam ! Saygilar. İ.Hakkı gönül.9 sa önce Bunlarmı medeni kim demişse yalancı bunlar vahşi bjnlar canavar bunlar zalim bunlar katil bunlar AB ülkeleri sırtlanlardanda vahşi çakallardan daha fazla çakal . Rıdvan 10 sa önce Vahşi Avrupa Cemşit10 sa önce HIRİSTİYAN TERÖRÜ nün farklı bir "hayvani" versiyonu... hakan aydın10 sa önce İYİKİ CEHENNEM VAR....... yozgatlı 10 sa önce ALLAH Cellecelâluh bütün külli Zalimleri ve Ğayrimüslümleri birbiri'ne Düşürsün Âmîn. ccumalı10 sa önce Yazıklar olsun.Sözde bunlar Avrupalı. Kurban bayramında kesilen kurbanları vahşet olarak nitelendirenler bu katliamı neden görmezdengelir acaba. Müslman olmadıkları içinmi. Muhammet 12 sa önce av bu, ne var bunda,Balina hem helal hemde adamlar zaten gayrimüslüm, balinada olsa av avdır. afiyet olsun Kara12 sa önce Kurban bayramına vahşet diyenler bu avrupanin yaptığı ney