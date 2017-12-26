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Katletmeye yeniden başladılar

İdlib kırsalına düzenlenen hava saldırılarında çoğu çocuk en az 14 Suriyeli sivil vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

26 Aralık 2017 Salı 17:50
Katletmeye yeniden başladılar

Rus savaş uçakları ve Rejim hava kuvvetlerinin İdlib’e yönelik saldırılarını artırdığını bildiren yerel kaynaklar kent kırsalında en az 14 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hayatını kaybeden sivillerden 5’i Tel Tukan Kasabasına yönelik saldırıda, 9’u ise Gergnaz ve Tel Ammar ile Şeyh Baraka Köylerinde hedef alındı.

Rusya, çatışmasızlık bölgelerindeki garantör ülkelerden biri olmasına karşın söz konusu alanlara bombalı hava saldırıları düzenliyor.

Rus ve Rejim savaş uçakları, Rejim kara kuvvetlerinin operasyonuyla eş zamanlı olarak El Hveyn, El Veybdeh, Hamdaniye, Tel Mardih, Kefr Emir ve Şeyh İdris köy ve kasabalarında saldırı düzenledi.

Rejim ve destekçisi Şii milisler, İdlib’in güneyinde ilerleme kaydetmek için yaptığı son atılımda çok sayıda kayıp vermişti.

 

 

Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 17:50
  1. Rus savaş uçakları
  2. Rus ve Rejim
  3. Şii milisler

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