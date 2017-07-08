Katledilen Suriyeli muhacirleri binlerce vatandaş uğurladı

Savaştan kaçan 3 milyon Suriyeli’ye kapılarını açan Türkiye, Sakarya’dan gelen vahşet haberiyle sarsıldı. Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık oğlu acımasızca katledildi.

Bir tavuk fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Birol K. ile 22 yaşındaki Cemal B.. aynı işyerinde çalışan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun (21) ile tartıştı. Tartışmanın ardından önceki akşam Birol K. ile Cemal B., Suriyeli işçinin Hatipler Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı levye ile kırıp, içeri giren caniler, Rahman'ın 9 aylık hamile olan 20 yaşındaki eşi Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğini kaçırdı. Hamile kadın ve çocuğunu ilçedeki ormanlık alana götüren iki cani, burada kadına tecavüz edip, başını taşla ezerek öldürdü. İki cani daha sonra 11 aylık bebeği de boğarak öldürdü.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Bu vahşetin ardından bugün öğle namazını müteakip Sakarya Orhan Camii'nde Diyanet İşleri Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazıyla vahşete kurban gidenler son yolculuğuna uğurlandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bu sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'da katıldı.

Binlerce kişinin uğurladığı Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğinin cenazeleri Suriye'nin İdlib kentinde toprağa verilmek üzere yola çıktı.