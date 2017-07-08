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Katledilen Suriyeli muhacirleri binlerce vatandaş uğurladı

Sakarya'da iki cani tarafından vahşice öldürülen Suriyeli kadın Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğinin cenaze namazına Sakarya'dan ve çevre illerden büyük katılım oldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:06
Katledilen Suriyeli muhacirleri binlerce vatandaş uğurladı

Savaştan kaçan 3 milyon Suriyeli’ye kapılarını açan Türkiye, Sakarya’dan gelen vahşet haberiyle sarsıldı. Suriyeli hamile bir kadın ile 10 aylık oğlu acımasızca katledildi.

Bir tavuk fabrikasında çalışan 34 yaşındaki Birol K. ile 22 yaşındaki Cemal B.. aynı işyerinde çalışan Suriye uyruklu Halid Al-Rahmun (21) ile tartıştı. Tartışmanın ardından önceki akşam Birol K. ile Cemal B., Suriyeli işçinin Hatipler Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıyı levye ile kırıp, içeri giren caniler, Rahman'ın 9 aylık hamile olan 20 yaşındaki eşi Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğini kaçırdı. Hamile kadın ve çocuğunu ilçedeki ormanlık alana götüren iki cani, burada kadına tecavüz edip, başını taşla ezerek öldürdü. İki cani daha sonra 11 aylık bebeği de boğarak öldürdü.

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Bu vahşetin ardından bugün öğle namazını müteakip Sakarya Orhan Camii'nde Diyanet İşleri Mehmet Görmez'in kıldırdığı cenaze namazıyla vahşete kurban gidenler son yolculuğuna uğurlandı.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖRMEZ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cenaze namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bu sırada gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenazeye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'da katıldı.

Binlerce kişinin uğurladığı Emani Al-Rahmun ile 11 aylık bebeğinin cenazeleri Suriye'nin İdlib kentinde toprağa verilmek üzere yola çıktı.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:06
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  7. mehmet görmez
  • SadiSadi50 dk önce
    ALLAH Rahmet eylesin. ..Mekanını Cennet eylesin, Kahhari Zulcelal Muzaaf bir şekilde intikam ını hem bu dünyada hemde Ahirette alsın. Bizim hukukumuzdave insanimizda adalet ve Hayır yok.ALLAH KAFİ!
  • difteridifteri1 sa önce
    İdam nerede idam... Başlayacam artık AB nizede, bürokrasinize de daha neyin desteğini verelim size, idam neden gelmiyor. Bence kendi rahatınızı bozmak, başınızı ağrıtmak istemiyorsunuz. Alternatif bir parti ortaya çıktığında düzen partisine dönüşmüş olanları bırakıyorum.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Olen sabiler zaten cennetliktir insaallah..merhuneye allahtan cc rahmet,yakinlarina sabir diliyor,,cenazeye katilan kardeslerimden de allah cc razi olsun diyorum.
  • vatandasvatandas1 sa önce
    Allah kahretsin siz insan olamazsınız bunları aynı şekilde öldürmek lazım
  • AsenaAsena1 sa önce
    Sana sesleniyorum, ey mahkum, bu vahşeti işleyenler bizden olamaz.Bu kişilere gerek ders verilsin.
  • EoEo1 sa önce
    Emanete hiyanet etti cakallar İDAM İDAM İDAM
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Alçaklara, İdam Gelmeli Artık.
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