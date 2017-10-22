Katillere takipsizlik kararına tepki

BURAK BATTAL / İSTANBUL - Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırarak 10 vatandaşımızı şehid eden onlarca aktivisti de yaralayan İsrailli askerler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı vermesi tepkilere yol açtı. 31 Mayıs 2010’daki saldırının ardından İsrail, gözaltına aldığı kişilere de işkence yapmıştı. BM raporları ve Lahey Savcılığı’nın kararlarında “insanlık ve savaş suçu” olarak kayıtlara geçen katliama takipsizlik kararı verildi.

ÜZÜNTÜ DUYDUK

İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, “İsrail’in hukuksuzluklarına karşı Türkiye’de açılan ilk davaydı Mavi Marmara Davası. Gönlümüz arzu ederdi ki, bu haksız ve hain saldırıyı gerçekleştirenler hak ettikleri cezaları alsınlar. Fakat uluslararası siyaset ve bir takım maslahatlar maalesef yine hukuk davalarının önüne geçti” ifadelerini kullandı. Savcılıktan çıkan neticenin toplumu üzdüğünü kaydeden Kurt, “Talihsiz bir karar olarak değerlendiriyorum. İşgal devleti İsrail bu saldırıyı bizim vatandaşlarımıza, Filistin’deki mazlum halka yardım götüren insanlara karşı işledi. Şehidlerimiz ve gazilerimiz var. Bunların kanını dava edebilmeli ve hesap sorabilmeliydik. Fakat maalesef istediğimiz şekilde neticelenmedi, ben davanın bu şekilde neticelenmesinden üzüntü duyuyorum” şeklinde konuştu.

İNSANLIĞI KATLETTİLER

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, İsrail’in haydut bir devlet olduğunu kaydederek, “Operasyon emrini veren askerler hakkında takipsizlik kararı çıkmamalıydı. Zira o insanlar onlarca masum cana kıydığı gibi, nice vatandaşımızı ve insan haklarını savunmayı şiar edinmiş aktivistlere vahşice saldırılma emrini verdiler” dedi. Mavi Marmara’daki yolcuların tamamı ile insanı gayelerle yola çıktığını kaydeden Akbaş, “Onların yanında silah yoktu, mermi yoktu. Sadece ve sadece yıllardan beridir Siyonist İsrail’in zulmü altında inleyen Gazzelilere teslim edilmek üzere toplanmış gıda ve insani yardım malzemeleri vardı. Bu yardımlar, dört beş vahşi komutanın emriyle engellendi ve canımız yandı. Bunun hesabı sorulmalı. Dava takipsizlik verilerek düşürülmemeli” ifadelerini kullandı.