Katillere takipsizlik kararına tepki
Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırarak 10 vatandaşımızı şehid eden İsrailli askerler için verilen takipsizlik kararı tepki çekti.22 Ekim 2017 Pazar 11:30
BURAK BATTAL / İSTANBUL - Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırarak 10 vatandaşımızı şehid eden onlarca aktivisti de yaralayan İsrailli askerler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı vermesi tepkilere yol açtı. 31 Mayıs 2010’daki saldırının ardından İsrail, gözaltına aldığı kişilere de işkence yapmıştı. BM raporları ve Lahey Savcılığı’nın kararlarında “insanlık ve savaş suçu” olarak kayıtlara geçen katliama takipsizlik kararı verildi.
ÜZÜNTÜ DUYDUK
İslam Dünyası STK’ları Birliği Genel Sekreteri Ali Kurt, “İsrail’in hukuksuzluklarına karşı Türkiye’de açılan ilk davaydı Mavi Marmara Davası. Gönlümüz arzu ederdi ki, bu haksız ve hain saldırıyı gerçekleştirenler hak ettikleri cezaları alsınlar. Fakat uluslararası siyaset ve bir takım maslahatlar maalesef yine hukuk davalarının önüne geçti” ifadelerini kullandı. Savcılıktan çıkan neticenin toplumu üzdüğünü kaydeden Kurt, “Talihsiz bir karar olarak değerlendiriyorum. İşgal devleti İsrail bu saldırıyı bizim vatandaşlarımıza, Filistin’deki mazlum halka yardım götüren insanlara karşı işledi. Şehidlerimiz ve gazilerimiz var. Bunların kanını dava edebilmeli ve hesap sorabilmeliydik. Fakat maalesef istediğimiz şekilde neticelenmedi, ben davanın bu şekilde neticelenmesinden üzüntü duyuyorum” şeklinde konuştu.
İNSANLIĞI KATLETTİLER
İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, İsrail’in haydut bir devlet olduğunu kaydederek, “Operasyon emrini veren askerler hakkında takipsizlik kararı çıkmamalıydı. Zira o insanlar onlarca masum cana kıydığı gibi, nice vatandaşımızı ve insan haklarını savunmayı şiar edinmiş aktivistlere vahşice saldırılma emrini verdiler” dedi. Mavi Marmara’daki yolcuların tamamı ile insanı gayelerle yola çıktığını kaydeden Akbaş, “Onların yanında silah yoktu, mermi yoktu. Sadece ve sadece yıllardan beridir Siyonist İsrail’in zulmü altında inleyen Gazzelilere teslim edilmek üzere toplanmış gıda ve insani yardım malzemeleri vardı. Bu yardımlar, dört beş vahşi komutanın emriyle engellendi ve canımız yandı. Bunun hesabı sorulmalı. Dava takipsizlik verilerek düşürülmemeli” ifadelerini kullandı.
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Kocaman kurt15 sa önce Hani mavi Marmara katillerine beraat kararınıakit yazamazdı.İşteyazdı.Şimdinediyeceksiniz. Ayrıca beraat kararıveren hakim kripto Fetöcü olamaz mı.Erken davranmayalım.Reisi bekleyelim. alaettin 19 sa önce EVET GASP SERBEST İSRAİLİN AŞTIĞI AŞTIK KESTİĞİ KESTİKİBİZ YAPARIZ MANASINA GELİR PARAYLA YAPTİRİYOR SAPARA HER İŞİ BAŞARIYORDİYEREK YAPMADIKLARI KALMAZ BUNA RIZA PARAYA TAPMAKMANASINI ÇAĞRIŞTIRIYORDUYRULUR Kemal19 sa önce Adamlar parayi basti ???Sehitler ölmez vatan bölünmez demi ??Siz daha öyle bekleyin Murat20 sa önce Bi boraltan koprusu vakasi daha bu ulkemizin ayibidir bu akp nin davosunu bosa cikaran yalnisliktir Mehmet22 sa önce içimizdeki siyonist yok olmadan bişey olmaz yer yerdeler bizimkiler yürek yok onlar bak neler yapıyor Harun22 sa önce bekle,abd deki kardinal fetö p..çinin bir yerine,bir geçirecegiz. Harun22 sa önce Bu yazina,fetö,chp ve vatan hainleri sevinir.onlari sevindiren,onlardandır. Sancar22 sa önce Anlaşma yapıldığında biliyordunuz. Maddeler açık , şimdi tüm yandaşlar şaşırmış gibi davranıyorsunuz ya.. Hy-hy22 sa önce ..... yahudi pi.leri.. Abdo22 sa önce Hani ne oldu , nerede kaldı one minute iki yüzlülük budur işte