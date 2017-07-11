Katiller onu bu hale getirdi!

Suriye'nin İdlib kentinden yine acı bir haber geldi.

Daha önce Esed rejiminin bombardıman altında tuttuğu İdlib şehri Kafar Kile bölgesinde geçmişte rejim hava unsurlarından atılan bir bombanın patlaması sonucu 9 yaşındaki Ahmet iki bacağınıda kaybetti.

9 Yaşındaki Ahmetin Babası Salah Kurma; ''Beşar Esad'ın köyümüzü bombalaması sonucu, çocuğumuzun böyle oldu. Beşar Esad coçuğumun iki bacağını bizden almasına sebeb oldu. Lanet olsun ona ve onunla beraber olanlara. Ey Müslüman Alemi görün Beşar Esad'ın ne yaptığını. Ama yılmayacağız! Allah bize yeter, Allah bize yeter.'' ifadelerini kullandı.

ıslahhaber