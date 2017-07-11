Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katiller onu bu hale getirdi!

Suriye'nin Kafar Kile bölgesinde Esed rejiminin attığı bir bombanın çocukların oynaması esnasında patlaması sonucu, 9 yaşındaki Ahmet iki bacağını kaybetti.

11 Temmuz 2017 Salı 17:14
Katiller onu bu hale getirdi!

Suriye'nin İdlib kentinden yine acı bir haber geldi.

Daha önce Esed rejiminin bombardıman altında tuttuğu İdlib şehri Kafar Kile bölgesinde geçmişte rejim hava unsurlarından atılan bir bombanın patlaması sonucu 9 yaşındaki Ahmet iki bacağınıda kaybetti.

9 Yaşındaki Ahmetin Babası Salah Kurma;  ''Beşar Esad'ın köyümüzü bombalaması sonucu, çocuğumuzun böyle oldu. Beşar Esad coçuğumun iki bacağını bizden almasına sebeb oldu.  Lanet olsun ona ve onunla beraber olanlara. Ey Müslüman Alemi görün Beşar Esad'ın ne yaptığını. Ama yılmayacağız! Allah bize yeter, Allah bize yeter.'' ifadelerini kullandı. 

ıslahhaber 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 17:14
  1. deaş
  2. Beşar Esad
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'yi sarsan olayda çirkin gelişme!
    1. Türkiye'yi sarsan olayda çirkin gelişme!
    2. "Srebrenista Katliamı unutlmasın"
    3. “15 Temmuz destanı Platoda yaşatılacak”
    4. Küçükçekmece demokrasi nöbetine hazır
    5. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan250..
    6. Fitch’ten Enerjisa Enerji A.Ş.’ye..
    7. Vodafone ve Sony Mobile'dan akıl almaz..
    8. Dacia’da Temmuz ayında cazip fırsatlar
    9. 'Dolar ve Euro'nun arkasındaki güçler..
    10. Piyasalarda hareketli dakikalar! Bir..
    11. Renault’da “Yarısını Şimdi, Kalanı..
    12. Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması!
    13. Mahalifler 5 Hizbullah milisini öldürdü
    14. Ahrar Şam kanas ekibi vurduğunu..
    15. İran'da "DEAŞ gerekçesiyle"..
    16. Orada yaşananlar ilk kez ortaya çıktı!
    17. Muhalifler arasında birleşmeler devam..
    18. Turkcell T80 fotoğraf tutkusunu yeni..
    19. Şehit çocuğuna 1 TL için tokat!
    20. Basayev'den 'Yaptığınız terörizm değil..
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın