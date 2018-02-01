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Katiller İdlib'e doğru ilerliyor

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli gruplar, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güney ve güneybatısında yeni yerleşim yerlerini ele geçirmeye devam ediyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 18:24
Katiller İdlib'e doğru ilerliyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki yerleşim yerlerini ele geçirmeyi sürdürüyor.

Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı gruplar, İdlib'teki stratejik Ebu Zuhur askeri havaalanının ele geçirmesinin ardından İdlib'e yöneldi.

Esed rejimi ve destekçileri son günlerde, İdlib'in güney ve güneybatısındaki Berağisi, Cdeyde, Tel Klebe,Cebel et Tavil, Mseade, Tavil el Halib, Salahiye ve el Hıffe köylerini ele geçirdi.

Böylece rejim güçleri İdlib'in Serakib ilçesine 14 kilometre, merkezine de 30 kilometre yaklaşmış oldu.

Bölgedeki muhaliflere göre, rejim güçlerin ilk hedefi, İdlib'in Serakip ilçesi ardından da İdlib merkezi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Hama'nın doğusunda ve İdlib'in güneyinde muhaliflere karşı savaşması, Esed rejiminin İdlib'e ilerlemesine fırsat sağladı.

Esed güçleri, stratejik öneme sahip Ebu Zuhur üssünün kontrolünü ele geçirdikten sonra İdlib güneyindeki Maarretinuman, Han Şeyhun ve İdlib’in doğusundaki Serakib ilçelerine yönelik bombardımanı yoğunlaştırmıştı.

Son haftalarda rejimin ilerlemesine karşın binlerce aile nispeten güvenli buldukları alanlara göç etmek zorunda kaldı. Saldırıların devam etmesi nedeniyle sivillerin göçü de sürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib, 4-5 Mayıs 2017 tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 18:24
  1. Suriye
  2. ESED
  3. Terör örgütü
  4. İDLİB
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 38 dk önce
    Bu NasılÇatışmazlık Bölgesi, Olan Yine Sivillere Oluyor. Rusya, İşine Geldiği Gibi, Davranıyor.
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