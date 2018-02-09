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Katiller birbirine girdi: ABD savaş suçu işledi

Deyr ez Zor kırsalında bulunan petrol yatakları ABD ve Rusya'yı karşı karşıya getirdi.

09 Şubat 2018 Cuma 19:34
Katiller birbirine girdi: ABD savaş suçu işledi

Suriye rejimi, ABD liderliğindeki Koalisyon Güçleri tarafından Deyr ez Zor’a düzenlenen hava saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsüyse Esad rejimi yanlısı milislerin herhangi bir provokasyon bulunmamasına rağmen bölgedeki PKK güçlerine saldırdığını, buna karşılık verildiğini söyledi.

"Suriye Demokratik Güçleri koalisyonun da desteğiyle Suriye'nin doğusunda rejim yanlılarının nedensiz saldırılarına karşı savunma yapmıştır.

Pentagon daha önceki açıklamasında söz konusu saldırıda Esed rejimine bağlı 100 kadar milisin öldürüldüğünü duyurmuştu. Rusya saldırıyı kınadığını açıkladı.

CNN televizyonuna konuşan ABD'li bir ordu yetkilisi, PKK'ya yönelik saldırının büyük ihtimalle, petrol yataklarını da içeren toprakları ele geçirme girişimi olduğunu kaydetti.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 19:34
  1. abd
  2. pkk
  3. pyd
  4. deaş
  5. Deyr ez Zor

YORUM YAZ

  • ahmetahmet1 sa önce
    rusya kinamis ! rusya ve abd çoktan anlastilar, suriyeyi ikisi adim adim ilerleyerek bölecekler ! olan, yine bize olcak mazallah ! Reis, bu ülke bölünürse, bunun vebali ilk önce senden, sonra sana suriye politikanda alkis tutup, onaylayanlarda ! ne yazik ki, ilk zamanlar arkadaslara laf dinlettiremedim, "arkadaslar, yanlis yapiyoruz, esedin düsmesi, suriyenin bölünmesi demek, suriyenin bölünmesi Türkiyenin bölünmesine yol açacaktir" dediysem de, dinlettiremedim kendimi. Her defasinda aldigim cevap "Reis yapiyorsa bir bildigi vardir, yaptigi dogrudur".
  • lottomanden lottomanden 2 sa önce
    Rusya ile anlasma yaparak, mesela s-400 aciliyet sarti önden hemen teslimat yapilsin veya diger askeri teknolojisi anlasmasi yaparak, veya suriye/esad icin sartlar koyarak,onlarla sözde ortak bir sirket kurulsun buda incirlige yakin olsun, bu firma yoluyla onlara ispiyonlama dinleme firsati verelim, bu sekilde eger incirlikten kovamiyorsak, rahatlarini bozalim, dinlendiklerini hissetsinler... bu rusyaninda isine gelir, Türkiyeninde cikarina olur. amerikaya karsi rusyayi iyi kullanmak lazim
  • TAHSINTAHSIN2 sa önce
    BU INCIRLIGIN SAGINDA SOLUNDA, VATANDASA VEYA DEVLETE AIT TARLALAR YOKMU ??? RÜZGARIN IYI ESECEGI BI SEKILDE, TARLAYI HAYVAN TERSIYLE VEYA INSAN TERSIYLE GÜBRELENSEDE, KOKUSU ONLARA GITSE..
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