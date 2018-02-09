Katiller birbirine girdi: ABD savaş suçu işledi

Suriye rejimi, ABD liderliğindeki Koalisyon Güçleri tarafından Deyr ez Zor’a düzenlenen hava saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsüyse Esad rejimi yanlısı milislerin herhangi bir provokasyon bulunmamasına rağmen bölgedeki PKK güçlerine saldırdığını, buna karşılık verildiğini söyledi.

"Suriye Demokratik Güçleri koalisyonun da desteğiyle Suriye'nin doğusunda rejim yanlılarının nedensiz saldırılarına karşı savunma yapmıştır.

Pentagon daha önceki açıklamasında söz konusu saldırıda Esed rejimine bağlı 100 kadar milisin öldürüldüğünü duyurmuştu. Rusya saldırıyı kınadığını açıkladı.

CNN televizyonuna konuşan ABD'li bir ordu yetkilisi, PKK'ya yönelik saldırının büyük ihtimalle, petrol yataklarını da içeren toprakları ele geçirme girişimi olduğunu kaydetti.