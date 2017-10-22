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Katilini bulana 1 milyon euro ödül verilecek

Malta’da otomobiline konulan bombanın patlaması sonrası ölen gazeteci Galizia’nın katillerini bulmaya yarayan kişilere 1 milyon avro ödül verilecek.

22 Ekim 2017 Pazar 01:56
Katilini bulana 1 milyon euro ödül verilecek

Malta hükümeti, otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yitiren gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın katilini bulduracak bilgi paylaşan kişilere 1 milyon euro (yaklaşık 4,3 milyon Türk lirası) verileceğini duyurdu.

 Hükümetten yapılan açıklamada, muhalif gazeteci 53 yaşındaki  Galizia'nın katillerinin bulunması için daha önce görülmemiş tedbirler alınması  gerektiğini vurguladı.

 Gazetecinin katillerini bulmaya yarayacak ihbarda bulunan kişilere tam koruma sağlanacağı ve 1 milyon avro ödül verileceği aktarılan açıklamada,  "Hükümet, bu cinayeti çözmeye ve sorumluları adalete teslim etmeye kendini tamamen adamıştır." ifadesine yer verildi 

Muhalif duruşuyla tanınan Galizia, "Panama Belgeleri"nin Malta ayağına  dair yaptığı haberlerle gündeme gelmişti.

Malta'da en çok okunan bloglardan birinin sahibi olan Galizia, geçen  yıl Joseph Muscat liderliğindeki İşçi Partisi (LP) iktidarına mensup Bakan Konrad  Mizzi ile Başbakan Özel Kalem Müdürlüğü görevindeki Keith Schembri'nin, Panama  Belgeleri'nde geçen, Panama merkezli offshore şirketlerinin olduğu bilgisini  kamuoyuna aktaran kişiler arasında gösteriliyordu.

 

Gazeteci Galizia, ölümünden 15 gün önce savcılığa ölüm tehditleri  aldığına dair başvuruda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 01:56
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  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Bu paraya kstil kendini teslim eder herhalde, kaç yıl yatacak zaten.
  • TanTan1 gün önce
    ateşi bol olsun
  • hercaihercai1 gün önce
    Yigit kadinmis. Topragi bol olsun.
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