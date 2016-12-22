Katilin raporu Onkoloji hastanesinden

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Suikastçi Mert Altıntaş'ın olay günü, Yenimahalle Onkoloji Hastanesinden karın ağrısı şikayetiyle rapor aldığı, kendisine rapor veren doktorun eniştesinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra emniyetten ihraç edilen bir komiser olduğu da tespit edildi.

Altıntaş'ın rapor aldıktan sonra evine gidip olaydan iki gün önce satın aldığı takım elbiseyi aldığı, 14 Aralık'ta telefonla rezervasyon yaptırdığı otele geçtiği, burada bir iki saat kaldıktan sonra Çağdaş Sanatlar Merkezine gittiği belirlendi.

Üzerinden 3 yedek şarjör ile cebinden 20-25 mermi çıkan saldırganda 75 mermi bulunduğu tespit edildi.

İstanbul'da yürütülen FETÖ soruşturmasında tanık ifadesinde Altıntaş'ın isminin geçtiği, dayısının, Aydın'da örgütle irtibatlı olduğu için kapatılan bir dershanenin müdürü olduğu, yakın arkadaşlarının da darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edildiği öğrenildi.