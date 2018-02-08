Katılımcılardan 'sukuk' hamlesi

KUVEYT TÜRK, 'HALKA ARZ'LA SUKUK İHRAÇ EDECEK

Kuveyt Türk, Ocak ayının ilk döneminde toplam 550 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. 2017 yılında yurtiçinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 35’lik bir artışla toplam 2.3 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç ettiklerini açıklayan Kuveyt Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ruşen Ahmet Albayrak, 2018 yılında sukuk modellerini çeşitlendireceklerini söyledi. Albayrak, şöyle konuştu: “Aralık 2017’de Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 5 milyar TL’lik limit dâhilinde bu yıl toplam 550 milyon TL tutarındaki ilk ihraçlarımızı gerçekleştirerek yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptık. 2018’de faizsiz fonların büyümesine, kira sertifikasına olan ilginin ve farkındalığın artmasına paralel olarak ihraç hacmimizi yeni sukuk modelleriyle çeşitlendirerek artırmayı planlıyoruz. Gelecek aylarda nitelikli yatırımcıya yapılan ihraçların yanı sıra halka arz yoluyla kira sertifikası ihraçları gerçekleştireceğiz.”

"2018 PİYASALAR İÇİN VERİMLİ BİR YIL OLACAK"

Yılın ilk kira sertifikası ihracını 135 milyon TL olarak gerçekleştiren Albaraka Türk, 2018’in verimli bir yıl olmasını bekliyor. Albaraka Türk’ün kira sertifikası ihracına, bankalar, portföy yönetim şirketleri, yatırım şirketleri, sigorta ve emeklilik fonlarının yanı sıra, nitelikli yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. İhraç sürecini değerlendiren Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Yeni yılın ilk kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladık. Kira Sertifikası ihracımıza gelen yoğun talep bizi memnun etti. Bu yoğun ilgi, bankamızın sahip olduğu güveni ve gücü bir kez daha göstermiştir. 95 gün vadeli 135 milyon TL değerindeki ihracımızın getirisi dönemsel olarak yüzde 3,2664 oldu. 2018 yılının hem bizler hem de piyasalar açısından iyi ve verimli bir yıl olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Albaraka Türk’ün 125 milyon TL olarak hedeflenen kira sertifikası ihracı, yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte 135 milyon TL olarak gerçekleşti.

TÜRKİYE FİNANS, 2018'E 150 MİLYONLUK İHRAÇLA GİRDİ

Türkiye Finans, yılın ilk kira sertifikası ihracını 150 milyon TL olarak gerçekleştirdi. Türkiye Finans Hazine Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun, “2017’yi toplam 1,258 milyon TL tutarında kira sertifikası ihracıyla kapatmış bulunuyoruz. Yıl boyunca yatırımcılardan gelen talepleri karşılamanın kıvancını yaşıyoruz. Bu yoğun ilgi, yatırımcının Türkiye Finans’a olan güveninin bir göstergesidir.” dedi. Hakan Uzun, Türkiye’de reel sektörün finansmanında kira sertifikası ihracını uygulayan ilk katılım bankası olarak 2018’de de katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak kaynaklarını çeşitlendirmeye ve reel ekonomiye destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

VAKIF KATILIM 'SUKUK'TA 2 MİLYAR TL'YE KOŞUYOR

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Piyasası Kurulu’ndan alınan 2 milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, şu ana kadar 1,6 milyar TL’lik kira sertifikası işlem hacmine ulaştıklarını söyledi. İkram Göktaş, Vakıf Katılım olarak, aktif büyüklükte 2016’ya göre yüzde 124’lük büyüme gerçekleştirerek geçen yılın 3’üncü çeyreği sonunda 10,5 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştıklarını, yine 2017’nin 3’üncü çeyreği itibarıyla 8,4 milyar lira fon topladıklarını ve reel sektöre 9,8 milyar lira finansman desteği sağladıklarını kaydetti. Göktaş, şöyle devam etti: “Geçen yıl kira sertifikası ihraçları konusunda da hareketli bir dönem yaşadık. Kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aldığımız 2 milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında, nitelikli yatırımcılara tahsisli satış şeklinde gerçekleştirilen işlemler sonucunda 2017 yılında şu ana kadar 1,6 milyar TL’lik kira sertifikası işlem hacmine ulaştık.”

ZİRAAT KATILIM 'SUKUK'TA 13'ÜNCÜ İHRACINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Ziraat Katılım 100 milyon TL tutarlı kira sertifikası ihracını ile 13’üncü ihracını gerçekleştirdi. Ziraat Katılım’ın, faaliyete başladığı 29 Mayıs 2015 tarihinden bugüne, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 1.5 milyar TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği kira sertifikası ihracı toplamda 1.5 milyar TL’ye ulaştı. Kira sertifikası ihracına gelen talepten memnun olduklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir şunları söyledi: “100 Milyon TL kira sertifikası ihracımıza gelen yüksek talep, Ziraat Katılım’ın güçlü sermaye yapısına, aktif kalitesine ve ülkemiz ekonomisine duyulan güvenin artarak devam ettiğini göstermektedir. Ziraat Katılım olarak sektörün öncüsü olma vizyonumuz ile önümüzdeki dönemde de ülkemiz adına hep beraber çalışmaya, katılım bankacılığının ruhunu temsil eden “Paylaştıkça daha fazlası” ilkemizle büyümeye devam edeceğiz.“