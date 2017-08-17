Katılım Emeklilik'ten dijital dönüşüm atağı

Katılım Emeklilik, dijitalleşme çalışmaları sayesinde hem müşteri memnuniyetini artırdı hem de faizsiz sigortacılığa daha geniş kitlelerin online ulaşabilmesinin önünü açtı. Faizsiz sigortacılığın Türkiye’deki lideri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Katılım Emeklilik “en iyi yeni tekafül şirketi” ödülü almaya hak kazandı.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, bu başarıda katılımcıların ihtiyaçlarını bilişim teknolojileriyle karşılamalarının önemli katkısı olduğunu belirtti. Web sitesini yenileyerek daha kullanıcı dostu haline getirdiklerinin, katılımcıların faizsiz sigortacılık ve BES konusunda merak ettikleri her şeyi web sitesi üzerinden kolayca ulaşabildiklerini vurguladı.

Ayhan Sincek, “Katılımcılarımız, web sitemiz üzerindeki internet şubemizi kullanarak günlük tasarruf takibi, fon değişimi, katkı payı değişikliği gibi birçok işlemi yapabiliyor. Ayrıca Katılım Cep uygulaması ile mobil aplikasyon üzerinden de tüm bu işlemleri gerçekleştirebiliyorlar” dedi.

Müşteriler ve paydaşlar tarafından beğeniyle karşılanan Katılım Emeklilik web sitesi dünyanın en prestijli web ödüllerinden "The Horizon Interactive Awards"tan Corporate & B2B kategorisinde Silver ödülünü aldı.

Sincek, “Katılım Emeklilik olarak tüm bu dijitalleşme sürecinde kurucu bankalarımız olan ve Albaraka Türk ve Kuveyt Türk’ün bankacılık sistemleri ile entegre olarak çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu dijitalleşme adımlarıyla genç hedef kitlenin sisteme daha kolay girmesini ve işlemlerini daha kolay yapabilmesi sağlamış olduk. Katılımcı yaş ortalaması genç sigorta şirketlerinden biriyiz” şeklinde konuştu.

Genç nesille sosyal medyada buluşuyoruz

Sincek mobil uygulama üzerinden de kullanıcıların öneri, şikayet ve fikirlerini anında iletebildiklerini anlattı, dijital mecraların kullanımı ile ilgili sözlerine şunları ekledi; “Katılım Emeklilik olarak youtube, instagram, twitter, facebook, linkedin ve blogumuz, internet sitemiz ve mobil şubelerimiz ile sürekli aktif bir iletişim içindeyiz. Sigorta yapısı gereği zaten hayatın her anında, karşılaşabileceğiniz olaylara karşı sizi koruyabilecek bir ürün yapısına sahip olduğu için dijital dünyada da bunu iyi anlatmamız gerekiyor. Katılım Emeklilik olarak günlük paylaşımlar yaparak tasarruf ve sigorta bilincinin yükseltilmesi, BES ve sigorta ürünlerinin iyi tanıtılması için çaba harcıyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak için sürekli reklam kampanyaları, interaktif paylaşımlar ve dijital etkinlikler düzenliyoruz. Yeni kuşağın talep ve beklentilerini karşılayabilecek şekilde esnek ve hızlı olmamız gerek.”