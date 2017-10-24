Katılım bankalarına dini açıdan denetleme sistemi geliyor

Akar, şöyle konuştu: “Katılım bankalarının kendilerini yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu anlamda bizim vereceğimiz fetvalar da onlara olan talebi artıracaktır.”

Diyanet de kurulda olacak

BDDK’nın faizsiz finansla ilgili hazırladığı yasa tasarısına da değinen Akar, “Tasarıda katılım bankalarıyla ilgili bir üst kurul oluşturuldu. Faizsiz Finans Standartlar Kurulu, müstakil bir kurul olacak. Burada katılım bankalarının bütün işlemleri dini açıdan denetlenecek. Kurulda Diyanet İşleri Başkanlığımız da yer alacak” dedi.