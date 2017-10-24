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Katılım bankalarına dini açıdan denetleme sistemi geliyor

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar, katılım bankalarıyla ilgili bir üst kurul kurulduğunu ve burada bankaların dini açıdan denetleneceğini belirtti.

24 Ekim 2017 Salı 15:09
Katılım bankalarına dini açıdan denetleme sistemi geliyor

Akar, şöyle konuştu: “Katılım bankalarının kendilerini yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu anlamda bizim vereceğimiz fetvalar da onlara olan talebi artıracaktır.”

Diyanet de kurulda olacak

BDDK’nın faizsiz finansla ilgili hazırladığı yasa tasarısına da değinen Akar, “Tasarıda katılım bankalarıyla ilgili bir üst kurul oluşturuldu. Faizsiz Finans Standartlar Kurulu, müstakil bir kurul olacak. Burada katılım bankalarının bütün işlemleri dini açıdan denetlenecek. Kurulda Diyanet İşleri Başkanlığımız da yer alacak” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:09
  1. Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Dr. Muhlis Akar
  2. katılım bankaları
  • ben de siyasetten anlarımben de siyasetten anlarım16 sa önce
    niye helal gıda için yoksunuz..bankalar öyle mi..SİZ ONLARA KIŞ LASTİĞİ GİBİ FAYDALI OLMAYA ÇALIŞACAKSINIZ. taabir mazur görülsün. faydalı olsun diye.ama onlar sizi temmuz ve ağustosta kullanacak.bence bütün itibarınızı kaybedeceksiniz.mesela ben artık sizi dini açıdan asla referans almayacağım.vazgeçin.sizden iyi niyetlileri çekip yerinize öylelerini getirirler ki insanların ahiretini perişan edersiniz.
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