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Katili barındırmak dostluğa sığmaz… Türkiye resti çekti!

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği ile ilgili açıklaması sert yanıt veren AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu talihsiz bir açıklama. Şunun altını çizmek gerekir, AB kurumlarına, AB süreçlerine herhangi bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. Kazan kazan formülü ile çalışıyoruz. Türkiye'nin acelesi yok"dedi.Adil Öksüz'ün Almanya'da barınmasıyla ilgili de konuşan Çelik: Biz Almanya ile dost bir ülkeyiz, müttefikiz. Tarihsel bir derinliğe sahip ilişkilerimiz, tarihsel derinliğe ve bugünkü iş birliğimizin kapasitesine uygun bir tavır bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz" diye konuştu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 11:04
Katili barındırmak dostluğa sığmaz… Türkiye resti çekti!

İngiltere Dışişleri BakanlığıAvrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan  Ankara'da. AB Bakanı Ömer Çelik ile görüşmesi öncesi iki bakan ortak açıklama yaptı. Bakan  Çelik, "DEAŞ insanlığın başındaki en büyük belalardan biridir. Biz büyük bir dayanışma içerisindeyiz, İslamafobi ve Anti - Semitizim gibi konuları konuştuk" dedi. İngiliz Bakan Duncan ise "Biz çok net bir görüşe sahibiz. Orantılı makul tedbirlerle bu zorlukların aşılmasına inanıyoruz. Ortak zeminimiz çok geniş. Ben de sizin gibi Kıbrıs müzakerelerinin sonuçlanmamasından üzüntü duyuyorum. Sayın MEvlüt Çavuşoğlu'nun olumlu yaklaşımlarını biliyoruz. AB konusunda ise biz detayları netleştirmeye çalışıyoruz. İslam konusu çok önemli. Birleşik Krallık'ta 3 milyon müslüman var. Hayatım boyunca müslümanları desteklemeyi savundum. Onlar diğer vatandaşlar gibi eşit haklara sahip vatandaşlar. Onlara karşı ırkçı tavırları kınıyoruz ve bu tip yaklaşımlar asla kabul edilemez. Türkiye'ye 5. ziyaretim ve sonuncu olmayacağından da eminim" ifadelerini kullandı.

ÇELİK'TEN MERKE'E SERT YANIT

Toplantıda iki bakan soruları da yanıtladı.  Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşmasını güncellemeyeceği yönündeki açıklamalarını ile ilgili soruya Bakan Ömer Çelik şu yanıtı verdi:  "Talihsiz bir açıklama. Şunu altını çizmek gerekir. AB'ye bir Avrupa ülkesi talimat vermemelidir. AB için zaaf oluşturacak bir açıklama. AB'yi zayıflatmak isteyenlerin yaptığı birt açıklamadır. Türkiye AB ülkeleriyle sorun yaşayabilir. Ama bu sorunları ülkeler kendilerine indirgememelidir. Birliğin genetiğinde bir değişime yol açar. Almanya ve Türkiye arasındaki sorunu Avrupa Birliğinin yansımasına AB komisyonu izin vermemelidir. Bu AB'nin temel mekanizmasına aykırıdır. Gümrük Birliği bizim tek taraflı istediğimiz birşey değil. Bu serbest ticaretin arttırılmasıyla ilgili bir durumdur. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi Türkiye'ye bir ödül ve lütufmuş gibi davranılıyor. Kazan - kazan çerçevesinde ilerleyecekse biz devam etmek istiyoruz. Biz Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda, Ekonomi Bakanlığımız ilgilendiği bu konuda Bakanlar Kurulumuzda aldığımız kararları uygulayacağız. Gümrük Birliği konusunda acelemiz yok. Bu konunun hızlanması gerekiyordu. Obama döneminde de anlaşma sağlanamamıştı. Trump döneminde de sağlanamamıştı."

HİÇBİR DOST ÜLKE BİR KATİLİ BARINDIRMAZ

FETÖ firarisi Adil Öksüz konusuyla ilgili Almanya'ya verilen notanın  Almanya ile gerilimin artıp artmadığı sorusu üzerine Ömer Çelik şunları dile getirdi:  "Referandum sürecinde bizim arkadaşlarımızın soydaşlarıyla görüşmesine izin verilmemesiyle başlayan süreç sonrasında, Cumhurbaşkanımızın telekonferansına da izin verilmemişti. Biz dost ülkeyiz. Tarihsel derinliğe sahip ilişkimizde dostluk bekliyoruz. Hiçbir dostumuz bir katili barındıramaz. Vahim olan şudur ki, hükümete Adil Öksüz sorusu sorulduğunda "Ben bunu yalanlayamam ya da doğrulayamam" dedi. Biz bunun diplomatik olarak ne demek olduğunu biliyoruz. Türkiye mücadelesini sürdürecektir. Türkiye'ye saldırı olmuştur. Türkiye'ye göre DEAŞ terör örgütü ne ise FETÖ odur, PKK odur." 

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:04
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  • GürselGürsel44 dk önce
    BU ÖMER CELIK HEP KLASIK LAFLARLA KONUSUYOR ŞOYLEHADDINI BILDIREN BIRACIKLAMASINI DUYMADIK SOYLEYEMIYOR YAPMAMALIDIR ETMEMELIDIR BINALI DE BOYLE SÜLEYMAN SOYLU KONUSSUNVE HADDINI BILDIRSIN BIRAZ ERKEK OLUN YA ERDOGAN GIBI
  • salihsalih1 sa önce
    kafiri dost edersen düşman arama!.
  • SedaSeda1 sa önce
    Hala dost ülkeyiz demekten yorulma dimi devletimiz ya....Yüzlerine yapıştırsanıza hakettikleri cevapları of ya
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Almanlar cigirdan cikti!! Size coktan beri iglettim !! Cok sert olun yeni yol cizin !!! Bizi de buralardan geri cekin!!! Ayni 71 birlerde oldugu gibi busefer geri göc yapalim!!! Yeter artik
  • HACIHACI1 sa önce
    Nerde rest çekmiş göremedim.Klasik laflar.
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