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Katili arkadaşıymış

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinayete kurban giden Ali Şendil’in, arkadaşı tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 12:23
Katili arkadaşıymış

Gözsüz Mahalesi’nde yaşayan Ali Şendil (47), mahalle sakinlerince yol ortasında bıçaklanmış vaziyette ölü bulunmuştu. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekibi, cinayet zanlısının Şendil’in arkadaşı M.A.(34) olduğunu belirledi. Cinayeti itiraf eden M.A. olay yerinde düzenlenen tatbikatta, savcı ve jandarmaya ayrıntıları anlattı. M.A., kavganın kahvehanedeki oyun masasında başladığını ve Şendil’in kendisini darp edip, ağır küfürler ettiğini ileri sürdü.

İddiaya göre, kahvehanedeki kavganın ardından gece yarısı okul bahçesi yakınlarında tekrar bir araya gelen alkollü 2 arkadaş, kavgaya devam etti. M.A.’nın bıçaklı saldırısına uğrayan Ali Şendil, yolda yere yığıldı. M.A.’nın daha sonra evine gittiği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan M.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 12:23
  1. Tekirdağ
  2. Malkara
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