Katil zanlısı karpuz tarlasında yakalandı

Edinilen bilgiye göre olay, 17 Temmuz Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Emin Ağa Caddesi’nde bulunan bir tavukçuda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. tavukçu işleten Bahattin Tunç’un yanına gelerek alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce İbrahim A., aracına giderek pompalı tüfeğini alıp Tunç’a ateş etti.

Bahattin Tunç, göğsünden ve karnından yaralandı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Adana Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç yoğun bakıma alınırken, İbrahim A. ise olay yerinden kaçtı. Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bahattin Tunç, tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Zanlının Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi’nde bulunduğunu öğrenen Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise, gece mahalleye düzenlediği operasyonda zanlıyı saklandığı karpuz tarlasında yakaladı.

İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen İbrahim A., emniyetteki sorgusunun ardından Adana Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Birimi’nde ise İbrahim A.'nın yakınları ağıt yaktı.



