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Katil yine kimyasal ile vurdu

Suriye hükumeti, doğu Guta’daki Muhaliflerin kontrol ettiği bölgelerde klor gazı saldırısı düzenliyor.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:06
Katil yine kimyasal ile vurdu

Amerika Birleşik Devletleri yaptığı açıklamada, Rusya’nın nihai olarak sorumluluğu taşıdığını da sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Paris’deki kimyasal silah konferansından sonra “Dün çoğunluğu çocuk olan 20’den fazla sivil, klor gazı saldırısına kurban edildi” dedi.

“Doğu Guta’daki son saldırılar, Beşar Esed’ın kendi halkına karşı kimyasal silahlar kullanmaya devam edebileceği yönünde ciddi endişeler doğurmaktadır.”

Tillerson, “Doğu Guta’daki kurbanların sorumluluğu Rusya’nın Suriye’ye girmesinden bu yana kimyasal silahları kullananlara aittir ” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:06
  1. Beşar Esed
  2. Tillerson
  3. “Doğu Guta’
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