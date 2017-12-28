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Katil şirketten başkana özel casus ağı

Yeterli bilgi akışı gelmediğinden şikayet eden Trump, Irak’ta katliam yapmakla suçlanan eski özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusuna özel bir istihbarat ağı kurduracak.

28 Aralık 2017 Perşembe 08:45
Katil şirketten başkana özel casus ağı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ‘derin devlete’ karşı giriştiği mücadele kapsamında doğrudan kendisine bağlı özel bir istihbarat ağı kurmayı planladığı iddia edildi. Amerikan medyasında çıkan iddialara göre Trump yönetimi, Afganistan ve Irak’ta sivil katliamlarla anılan ve ceza aldıktan sonra ismi değişen özel güvenlik şirketi Blackwater’ın kurucusu Erik Prince ile İran-Contra skandalının başrolündeki eski CIA yetkilisi Oliver North’a gizli bir casusluk şebekesi kurdurmayı değerlendiriyor. 

İDDİALARI İNKAR ETTİLER

Planın hayata geçmesi halinde Prince ile North’un toplayacakları istihbaratı sadece CIA Başkanı Mike Pompeo’ya vermesi ve paylaşılmaması öngörülüyor. Beyaz Saray ile Ulusal Güvenlik Konseyi ise özel istihbarat teşkilatına dair bir planın hiç gündeme gelmediğini söyledi.


(Sabah)
Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 08:45
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