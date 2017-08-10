Katil rejim Türkmendağı'na saldırıyor

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı birliklerin, Lazkiye kırsalındaki "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan Türkmendağı ve Cebel Ekrad'a yoğun saldırı düzenlediği belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, bölgede muhaliflerin kontrolündeki birçok köyü top ve füze atışlarıyla vuruyor.

Türkmendağı'ndaki İsa Pınarı, Kelez, Karaman köyleriyle Cebel Ekrad'daki En-Nacciye ve Bedeme Tüffahiye köylerinin hedef alındığı saldırılarda en az 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki sahra hastanesinde tedaviye alınırken, yoğun saldırı nedeniyle birçok noktadan dumanların yükseldiği ifade edildi.

Yaklaşık 3 haftadır sessizliğin hakim olduğu ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye kırsalı, zaman zaman Esed rejiminin saldırılarına maruz kalıyordu.

Lazkiye kırsalı, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 3-4 Mayıs'ta düzenlenen Suriye toplantısında garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran'ın belirlediği 4 çatışmasızlık bölgesi içinde yer alıyor.