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Katil Netanyahu: Darbe girişimi var

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkedeki sol kesimi ve basın organlarını, hükümetine karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladı

10 Ağustos 2017 Perşembe 12:22
Katil Netanyahu: Darbe girişimi var

İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu başkent Tel Aviv'de kendisine destek amaçlı düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Basın organları ve sol kesim, beni ve eşim Sare'yi itibarsızlaştırma girişimleri için kendilerini adamışlar" dedi.

Basın organlarının, birilerini ikna etme umuduyla sayılmayacak kadar rapor ve konular oluşturduğunu söyleyen Netanyahu, "Basının hedefi, yönetime darbe yapmaktır. Onlar, gerçek ve adaletle ilgisi olmamasına rağmen şüpheli bulunmam amacıyla yasaları uygulayan birimler üzerine kabul edilmeyecek baskılar kuruyor" diye konuştu.

İsrail'deki medya kuruluşlarının, herkesin desteğini almak için aralıksız çalışmalar yaptığını ifade eden Netanyahu, söz konusu basını, "düşünceye baskı yapan polisler" şeklinde nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında daha önce birçok kez polise ifade vermek zorunda kalmıştı.

ÜLKEDEKİ MEDYA KURULUŞLARINI HÜKÜMETİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAKLA SUÇLADI

Yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Başbakan Netanyahu'nun hakkında devam eden soruşturmalar, "iş adamlarından uygunsuz para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karışması" şeklinde sıralanıyor.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 12:22
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