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Katil Mert Altıntaş'la ilgili en ciddi ipucu

Altıntaş'ın sık görüştüğü ByLockçu’lardan birinin eski Zaman gazetesinin idari personeli, diğerinin de Sürat Şirketi’nin çalışanı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Katil Mert Altıntaş'la ilgili en ciddi ipucu
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:28
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Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’u katleden suikastçi Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ bağlantılarıyla ilgili önemli ipuçlarına ulaşıldı. Katil Altıntaş’ın FETÖ’nün sanal ini Bylock’u aktif kullanan kırmızı listedeki 10 örgüt üyesiyle irtibatlı olduğu ortaya çıkmıştı. Karar’ın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre bu listedeki iki isim FETÖ şirketlerinde çalışıyor. Katille en sık bağlantı kuran isimlerden biri örgütün medyasının amiral gemisi olarak bilinen Zaman Gazetesi’nde idari personel. Diğeri ise Sürat Şirketi’nde çalışıyor.  Bylock listesindeki bu kişilerin isimleri ise gizli tutuluyor. İsimler üzerinden yapılan araştırmayla katilin örgüt bağlantılarının ve suikast sürecinin ortaya çıkarılmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

Soruşturmada şu ana kadar elde edilen bir çok bağlantısı saldırganın FETÖ üyesi olduğunu gösteriyordu. Ancak FETÖ’nün şirketlerinde çalışan ve Bylcok kullanıcısı olarak örgüt üyesi olduğu kesinlik kazanan bu iki ismin listede çıkması soruşturmanın en önemli ipuçları olarak değerlendiriliyor. Karar’ın manşetinden duyurduğu saldırganın yine FETÖ kriptosu olduğu belirlenen ve Ankara’da gözaltına alınan H.T. ile yakın ilişkide olduğu ortaya çıkarılmıştı. Altıntaş’ı El Kaide gibi radikal örgütlerle irtibatlıymış gibi yönlendiren kişinin H.T. olduğu belirtildi.  Altıntaş’ın mali incelemesi sırasında H.T. ile bağlantıları ortaya çıkarıldı. H.T’nin FETÖ’nün himmet ağındaki isimlerden olduğu değerlendiriliyor.

Katilin kripto FETÖ’cü olması nedeniyle bağlantılarının dikkatli bir şekilde gizlendiği belirtiliyor. FETÖ ile görünür bir bağ kurmayan Altıntaş’ın bu nedenle Bylock’ta da kaydı yok. Kripto FETÖ’cülerin Bylock ve Eagle gibi mesajlaşma programlarına dahi sokulmadığı tespiti yapılıyor. Görünmüz hale getirilen uyuyan hücrelerin, örgütten gelecek bir sonraki hamlede hedef saptırmak için kullanıldığı belirtiliyor. Uyuyan hücrelerin örgütle doğrudan ilişki kurmasına izin verilmiyor. Örgütle ilgili ele geçirilen belgelerde kripto olacak FETÖ’cülerin sosyal medya üyeliklerini kapatmaları, hizmet kurumlarına SMS dahi göndermemeleri, irtibat kurmamaları, hizmet kurumlarından kredi kartıyla alışveriş yapmamaları, hizmete ait gazeteleri okumamaları gibi talimatlar verildiği ortaya çıkmıştı.

KARLOV’UN FOTOĞRAFINA YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Ankara Başsavcılığı Andrey Karlov suikastıyla ilgili yayın yasağı talebinde bulundu. Ankara 7. Sulh Ceza hakimliğinin kararıyla soruşturmanın gizliliğini bozabilecek ve zarar verebilecek bilgilerin Haber olarak yayınlanması yasaklandı. Savcılık kaynakları bu kararın suikast görüntüleri ve yapılan haberlerde soruşturmanın seyrini etkileyebilecek bilgilerin paylaşılmasından kaynaklandığını belirtiyor. Maktulun yerdeki fotoğraflarının yayın yasağı kapsamında olduğunu vurgulayan kaynaklar, “Israrla Büyükelçinin cansız bedeninin fotoğrafını yayınlayacaksın. Maktulün eşinin, annesinin, çocuğunun hislerini hiçe sayacaksın. Habercilerin bundan nasıl bir faydası var anlamak imkansız” dediler.

 
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