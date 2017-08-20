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Katil konuştu! 'Zafer işareti' dedi

Suriye'de milyonlarca insanın katili Beşar Esad, ordusunun direnişçileri henüz yenilgiye uğratmadığını ve savaşın devam ettiğini söyledi.

20 Ağustos 2017 Pazar 15:04
Katil konuştu! 'Zafer işareti' dedi

Beşar Esed televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ''6 buçuk yıldır süren iç savaşta zafer işaretleri olsa da, savaş devam ediyor'' ifadelerini kullanarak, zafer hakkında konuşmanın mümkün olduğunu söyledi.

Esed, müttefiklerinin siyasi, askeri ve ekonomik desteğinin savaşta avantaj sağladığını, savaşın kayıp ve yüklerini azalttığını ifade etti. Esed, Rusya arabuluculuğuyla yapılan bölgesel ateşkes anlaşmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bunların ayaklanmalara son vereceğini savundu. 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 15:04
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