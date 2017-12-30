Katil İsrail'in kurşunu kafatasını parçaladı
Kudüs direnişinin simgelerinden biri olan Ahed et-Temimi'nin kuzeni Muhammed Temimi, İsrail askerlerinin evlerine baskını sırasında başından aldığı kurşunla yaralandı.30 Aralık 2017 Cumartesi 10:15
19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına alınan Ahed et-Temimi’nin kuzeni Muhammed Temimi kafasından yaralandı. Henüz 14 yaşında olan Muhammed Temimi, baskın sırasında kapının arkasına saklandı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu mermi Muhammed’in çenesinden girerek kafatasından çıktı.