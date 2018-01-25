Katil İsrail'den skandal yasa tasarısına ilk onay!

İsrail hedeflerine yönelik operasyon düzenledikleri iddiasıyla şehit edilen Filistinlilerin naaşlarının teslimine ilişkin kısıtlamalar getiren yasa tasarısı, İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul gördü.

İsrail Radyosunun haberine göre, Yahudi Evi Partisinden Bezalel Smotrich ile Likud Partisinden Anat Berko tarafından sunulan tasarı Knesset'teki ilk oylamada kabul edildi.

Yasa tasarısı, Filistinlilerin naaşlarının, "cenaze merasiminin bir provokasyona ya da terörün desteklenmesi sahnesine" dönmeyeceğinden emin olunduğu durumlarda teslim edilmesini öngörüyor.

İsrail yasalarına göre, tasarıların yasalaşarak yürürlüğe girmesi için parlamentoda üç kez oylamaya sunulması gerekiyor. Şehit Naaşlarını Geri Alma Ulusal Kampanyası'nın verilerine göre, İsrail'in elinde 253 Filistinli şehidin cenazeleri bulunuyor.