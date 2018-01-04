Katil İsrail'den Filistinlilere yönelik "yeni cezalandırma yöntemi"

Bir cezalandırma yöntemi olarak kullandığı "Filistin kent ve beldelerinin girişlerini kapatma siyaseti" ile İsrail, gösterilere son vermeleri konusunda Filistinliler üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor.

İsrail, Ramallah'ın girişindeki Beyt Eyl kontrol noktasını 23 Aralık 2017'de kapattı. İsrail'in bu kararını Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktiviteleri Koordinasyon Birimi (COGAT) Başkanı Tümgeneral Yoav Mordechai, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

'OLAYLAR DEVAM EDERSE KAPALI KALACAK'

Mordechai, Ramallah kentinin girişinde devam eden olaylar nedeniyle Beyt Eyl kontrol noktasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Artık top, Filistinlilerin sahasında ve denklem net. Sükunet, durumu eski haline döndürecektir. Olaylar devam ederse (kontrol noktası) kapalı kalacak."

Bu açıklamanın ardından bir hafta kapalı kalan Beyt Eyl kontrol noktası pazar günü yeniden açıldı ancak bunun geçici bir durum olup olmadığı henüz bilinmiyor.

GÖSTERİLERDE 16 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Ramallah kentinin kuzey girişi haftalardır Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında yaşanan olaylara sahne oluyor. İsrail ordusu Filistinli göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve kimyasal karışımlı suların yanı sıra gerçek ve plastik mermiler de kullanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık'tan bu yana düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 16 Filistinli şehit oldu.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail'in Filistin kent ve beldelerinin girişlerini kapatması nedeniyle alternatif güzergahlara yöneldiklerini dolayısıyla araç geçişine uygun olmayan sapa yollarda saatlerini geçirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

İsrail ordusu Ramallah kentinin batısındaki Deyr Nizam beldesinin girişini de olayları bahane ederek geçen pazar günü kapattı.

Safi et-Temimi isimli Filistinli aktivist, askeri araçlarla Deyr Nizam beldesine baskın düzenleyen İsrail güçlerinin, beldenin girişini toprak dökerek kapattığını söyledi.

İsrail ordusu geçen cumartesi günü de Nablus'un güneyindeki Beyta ve El-Mezrea eş-Şarkiyye beldelerinin girişlerini kapattı.

Filistin Sivil İşler Kurulu Sözcüsü Velid Vahdan, İsrail'in Ramallah ve El-Bira kentlerinin kuzey girişlerini bir haftadan bu yana kapalı tuttuğunu ifade etti. Bu durumun Ramallah'a giriş ve çıkışlarda trafik yoğunluğuna neden olduğunu kaydeden Vahdan, halkın alternatif yol arayışına girdiğini bunun da insanları maddi ve manevi açıdan mağdur ettiğini dile getirdi.

Trump'ın Kudüs kararını açıklamasından bu yana İsrail'in "gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğünü" bahane ederek onlarca Filistin beldesinin girişini kapattığını dile getiren Vahdan, "Beldelerin girişlerinin kapalı tutulması, Filistinlilerin Batı Şeria'nın kentleri arasındaki ulaşımını engelliyor ve halkı her gün seyahatlerini zorlaştıran alternatif yolları kullanmaya mecbur bırakıyor." dedi

Mutez Hamdan isimli taksi şoförü Ramallah'ın girişinin kapatılması nedeniyle araçların geçişi için uygun olmayan yolları kullanmak zorunda kaldıklarını söylerken, Nacih eş-Şeyh isimli Filistinli memur ise Beyt Eyl kontrol noktasın kapatılmasının yolunu bir kaç saat uzattığını ifade etti. Filistinli memur, işine geç kalmamak için çok erken saatlerde evden çıkmak durumunda kaldığını dile getirdi.

ABBAS DA BEYT EYL KONTROL NOKTASINI KULLANIYOR

Filistinlilerin Beyt Eyl kontrol noktasından geçişlerinin engellenmesi özellikle Berka, Beyteyn ve Ayn Yebrud köyleri sakinlerini etkiliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Batı Şeria'nın dışına çıkarken İsrail'in yönetimindeki Beyt Eyl kontrol noktasından geçiyor.

Filistinli gençler ile İsrail askerlerinin karşı karşıya geldikleri en önemli bölgelerden biri olan Beyt Eyl kontrol noktası, Ramallah ve El-Bira kentlerini Ramallah'ın doğu ve kuzeyinde yer alan köylerden ayırıyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Trump’ın Kudüs'ü "İsrail’in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerlerinin bu gösterilere, gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla yaptığı müdahalelerde 16 Filistinli şehit olurken yüzlercesi de yaralanmıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke çekimser kalmıştı.