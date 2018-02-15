Katil İsrail'den Filistinli tutukluya 4 kez müebbet hapis cezası

İsrail radyosunun haberine göre, Ramallah yakınındaki Ofer Askeri Mahkemesi, Batı Şeria'daki yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde üç yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Abd hakkında 4 kez müebbet hapis cezası verdi.

'ATEŞ SONUCU YARALANMIŞTI'

Söz konusu Filistinlinin idam cezasına çarptırılması için daha önce çağrıda bulunan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ramallah kenti yakınlarındaki Neve Tsuf Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el-Abd, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'in evini yıkmıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde Filistinlinin saldırıyı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki olarak gerçekleştirdiği belirtilmişti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.

İşgal altındaki bölgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinlilere saldırı düzenliyor.