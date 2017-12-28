Katil İsrail’den fakir ülkelere rüşvet fonu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve BM’nin bu kararı ‘yasa dışı’ olarak tanımasının ardından, İsrail’den yeni bir hamle geldi.

Ülkesinin medyasında yer alan haberlere göre, İsrail Başbakanı Netanyahu ekonomik durumu kötü olan ülkelere yardım ederek onların diplomatik desteğini almak için 50 milyon dolarlık fon oluşturdu.

Trump açıkladı ve...

ABD lideri Trump, 6 Aralık tarihinde kameralar önüne çıkmış ve tüm dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararını açıklamıştı. Trump'ın imzaladığı belgeye göre, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binası önümüzdeki yıllarda Kudüs'e taşınacak.

Filistinlileri sokağa döken karar, Şili'den Japonya'ya, Endonezya'dan ABD'ye yeryüzünün dört bir yanında protesto edildi. İsrail askerlerinin zaman zaman gerçek mermilerle dağıttığı Filistinli göstericilerden birçoğu protestolar sırasında hayatını kaybetti, onlarcası da gözaltına alındı.

Trump'ın kararını dünyanın gözünde çöpe atacak adım ise, Türkiye'den geldi. Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan ilk tasarı Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuyla karşılaştı ancak BM Genel Kurulu'nda yapılan tarihi oylamada ABD ve İsrail hezimete uğradı.

Bölgeyi yıllardır ateş topuna çeviren sorunu iki devletli çözmeyi öneren, Kudüs'ün nihai statüsüne BM gözetimindeki müzakerelerle karar verilmesini isteyen ve Trump'ın ilan ettiği kararın geçersiz olduğunu belirten tasarıya 128 destek verdi. ABD ve İsrail'le aynı oyu kullanan ülke sayısı ise yedide kaldı.

Tel Aviv yönetimi, ABD'nin tehditlerine rağmen 35 ülkenin de çekimser oy kullandığı tasarıyı kabul etmediğini açıkladı.

BM'deki tarihi oylamada 'hayır' tercihinde bulunan dokuz ülkeden biri olan Guatemala, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan 2. ülke oldu.