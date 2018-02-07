Katil İsrail Suriye'yi füze ile vurdu
İsrail merkezli Haaretz haber sitesi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezlerine füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.07 Şubat 2018 Çarşamba 08:30
Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi. Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
Suriye devlet televizyonu bugün erken saatlerde yapılan yayınlarda, yeni bir İsrail saldırganlığı olarak niteledikleri olayın Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.
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