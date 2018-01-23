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Katil İsrail, Pence'den yerleşkeler için yardım istedi

Knesset sözcüsü Yuli Edelstein, ABD Başkan Yarıdmcısı Mike Pence’den Batı Şeria'da sanayi bölgesini kurmak için yardım istedi.

23 Ocak 2018 Salı 10:41
Katil İsrail, Pence'den yerleşkeler için yardım istedi

Knesset sözcüsü Yuli Edelstein, Pence'in İsrail ziyareti sırasında Batı Şeria'da sanayi bölgesi kurma konusunda ABD'den destek istedi. Sanayi bölgesinin Batı Şeria bölgesindeki Filistinli ve İsrailliler açısından istihdama yönelik katkısından söz etti.

Proje Filistin'in varlığını tehdit ediyor

Bill Clinton'dan itibaren bütün ABD Başkanları Filistin devletinin devamlılığını tehdit ettiği için söz konusu yerleşke planına karşı çıkmıştı. Ancak Edelstein, projenin Trump tarafından destek görmesini bekliyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 10:41
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