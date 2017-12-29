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Katil İsrail Ordusu Gazze'yi vurdu!

İsrail, Gazze'ye tank ve hava saldırısı düzenledi. Gazze'den İsrail'e atılan roketler ise, İsrailli yerleşimcileri panikletti.

29 Aralık 2017 Cuma 15:11
Katil İsrail Ordusu Gazze'yi vurdu!

İsrail ordusu, Gazze'yi tank atışlarıyla ve bir hava aracıyla vurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerden ikisini füze savunma sistemiyle havada imha etti.

İsrail'in güneyinde sirenler çaldı.

İsrailli yerleşimciler korkuya kapıldı

Dört ayrı yerleşim noktasında çalan sirenleri duyanların yerlere yattığını gösteren video kaydını, İsrail medyası yayınladı. Görüntülerde, bir İsrail askerinin anma töreni için toplananlar panik halinde kendilerini yere atıyor.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 15:11
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