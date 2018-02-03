Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katil İsrail, Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı

İsrail'in İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir mevziyi bombaladı. Saldırıda can kaybı ya da yaralananın olmadığı öğretildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 08:43
Katil İsrail, Kassam Tugaylarına ait mevziyi bombaladı

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait bir mevziyi bombaladı.

Emniyet kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Kassam Tugaylarına ait askeri mevzinin bombalanması nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den İsrail'e atılan rokete karşılık savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde iki askeri mevziden oluşan Hamas'a ait bir noktayı hedef aldığı" kaydedildi.

Açıklamada ordunun, Gazze'den başlatılan tüm şiddet olaylarından Hamas'ı sorumlu tuttuğu belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'den İsrail topraklarına roket atıldığını iddia etmişti.

Roket saldırısını Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplardan henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 08:43
  1. İsrail
  2. filistin
  3. gazze
  4. kassam tugayları
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman rahip 'Zeytin Dalı' karşıtlarına kucak açtı!
    1. Alman rahip 'Zeytin Dalı' karşıtlarına..
    2. Fatih Terim'den Selçuk İnan'a 'Artık...'
    3. İlber Ortaylı'nın CHP tepkisi: Very..
    4. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu 3..
    5. Artık dokunulacak! Torba yasada Adnan..
    6. Nevşin Mengü'ye CHP şoku! Reddedildi
    7. Elektrik ithalatı faturası yüzde 60..
    8. Bir CHP klasiği, kurultayda rezalet!
    9. İskoçya'da 'Müslüman Paki' tartışması
    10. MHP kurultay çalışmalarını hızlandırdı
    11. Hagi'ye FIFA soruşturma başlattı!
    12. CHP Kurultay Salonu FETÖ tutuklusuna..
    13. Bülbül karakolundan PYD paçavrası..
    14. Fatih Vatan Caddesi'nde minibüs yandı
    15. İsrail'in sinsi planı! Meşrulaştırmaya..
    16. İslamofobik Kemalistler ve FETÖ'cü..
    17. İndirim yürürlüğe girdi!
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi..
    19. Zonguldak'ta boşanmak isteyen karısına..
    20. Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Yeni Torba Yasa TBMM'de! İşte maddeler
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Döve döve öldürmüşlerdi...Cani kızın annesi bakın neler dedi!
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Gülen'den AK Parti talimatı: Gürül gürül geliyorlar! Çabuk koşun...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...
    Türkiye’den ABD’ye sert tepki: Artık ortaklığımız...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.02.2018
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    İlk şehir savaşında PKK'ya şok! Çökertildi
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!