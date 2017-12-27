Katil İsrail, işgal ettiği Filistin’de Yahudiler için konut yapımına hız verdi

Bu kararın Siyonist Rabbilerin Netenyahu’yu ziyaret ederek ondan Filistinlilerin topraklarına Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi konusunda öncelik verilmesini istemelerinden sonra geldiğine dikkat çekildi. Yardımın derhal yapılacağı kaydedildi.

İsrail hükümetinden yapılan açıklamada ise, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’da konut inşası için yapılan tahsisatın Rabilerle yapılan görüşmeyle alakasının olmadığı ileri sürüldü.