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Katil İsrail ile Hindistan hangi planın peşinde!

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammed Abdullah, Hindistan ve İsrail’in İslam karşıtı bir eksen/bağ oluşturduğunu söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 08:00
Katil İsrail ile Hindistan hangi planın peşinde!

Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammed Abdullah, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun 6 günlük Hindistan ziyaretini eleştirdi. Abdullah, Hindistan ve İsrail’in İslam karşıtı bir eksen/bağ oluşturduğunu belirtti.

"HİÇBİR DÖNEM İSRAİL'İ TANIMADIK"

Pakistan Dışişleri Bakanı, ülkesinin İsrail’i hiçbir dönem tanımadığını ifade ederek, “Hindistan Keşmir’i, İsrail ise Filistin’i işgal altında tutuyor” ifadelerini kullandı. Bakan Abdullah, Hindistan’ın Gujarat’ta Müslümanları katlettiğini de hatırlattı. Öte yandan Pakistan Savunma Bakanı Khurram Dastgir, ülkesinin Rusya ve Çin ile işbirliğini geliştirdiğini açıkladı. Dastgir, Pakistan’ın, Rusya ile yeni müzakereler ve askeri eğitim çalışmaları başlatacağını duyurdu. Pakistan Savunma Bakanı, Pakistan-Çin ilişkilerinin birçok cephede günden günde güçlendiğinin altını çizdi.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 08:00
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