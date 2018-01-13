Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katil İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 73 yaralı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria ile Gazze sınırında "Kudüs" için düzenlenen eylemlere müdahalesinde 73 kişi yaralandı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:07
Katil İsrail güçleri Filistinlilere saldırdı: 73 yaralı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria ile Gazze sınırında "Kudüs" için düzenlenen eylemlere müdahalesinde 73 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Kudüs'teki müdahaleler sırasında 5'i gerçek, 25'i plastik mermiyle 30 Filistinlinin yaralandığı, 154'ünün atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki eylemcilere müdahalesinde 43'ünün gerçek mermiyle yaralandığını, 65'inin gazdan etkilendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 08:07
  1. İsrail
  2. filistin
  3. DÜNYA Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arda Turan Başakşehir'de
    1. Arda Turan Başakşehir'de
    2. Bu iddia doğruysa kriz çıkar!..
    3. Bakan açıkladı: Cumhuriyet tarihi..
    4. Ortadoğu’nun çıbanbaşı yine devrede!..
    5. ‘FETÖ’cüleri tahliye edin’ demişlerdi…..
    6. TSK acil ilanıyla duyurmuştu! Rekor..
    7. Eşyaları çalındı!
    8. Bu nasıl ev! Polis bile şaştı kaldı…..
    9. TSK acil ilanıyla duyurmuştu! Rekor...
    10. İstanbul bu sabah faciaya uyandı…
    11. Suudi Arabistan'da kadınlar ilk kez..
    12. 7 ilden 100 kişi böyle gitti… İhbarı..
    13. Ankara'da takla atıp alev alan..
    14. Tankerde kaçak sigara ele geçti
    15. Katil İsrail güçleri Filistinlilere..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden..
    17. Türkmenler kararını açıkladı!
    18. Almanya'dan İsrail'e tepki: Endişe..
    19. TSK harekete geçiyor… Operasyon geliyor
    20. Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor…..
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Burak Yılmaz bombası! İmza an meselesi
    Yerli otomobile süpriz talip
    Yerli otomobile süpriz talip
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    AK Parti'den çok sert tepki: Sınırı aştınız!
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme
    Sevakin Adası'nda flaş gelişme

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    ABD askeri toplantısına saldırı
    ABD askeri toplantısına saldırı
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!
    FETÖ'den yeni kalkışma hazırlığı!