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Katil İsrail gece vakti skandal hamleyi gerçekleştirdi!

İsrail meclisi gece geç saatlerde yapılan skandal oylama ile Kudüs'ün statüsünü değiştiren yasayı onayladı.

02 Ocak 2018 Salı 09:16
Katil İsrail gece vakti skandal hamleyi gerçekleştirdi!

Birleşmiş Milletler, Doğu ve Batı Kudüs olarak ayrılan Kudüs şehrinin batısını İsrail'in doğusunu Filistin'in toprağı olarak tanıyor. İsrail Meclisi Knesset'te alınan kararla, Kudüs şehri tek bir şehir olarak ve İsrail'e ait olarak tanındı. 

BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİM YERLERİNİ DE İSRAİL'E İLHAK ETTİLER!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz ay Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan yasayı onaylamış ve bölgede yeni bir krizi başlatmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:16
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