Katil İsrail, Filistin'deki o operasyonda bozguna uğradı

Filistinli askeri ve strateji uzmanı Vasıf Ureykat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail basınında arananları yakalama operasyonlarının devam ettiği yönünde haberlere yer verilmesinin, Cenin operasyonunun ciddi başarısızlıkla sonuçlandığını ortaya koyduğunu söyledi.

Ureykat, Cenin'de operasyon yapılması ve 3 evin yıkılması olayının, İsrail'in Filistinlileri korkutma senaryosundan ibaret olduğunu aktardı.

Strateji uzmanı Ureykat, İsrail'in, kendi vatandaşlarına Filistinlilerin son kararlarından etkilenmediği ve caydırıcı gücünü muhafaza ettiği mesajını iletmeye çalıştığını, bunun ise tamamen gerçek dışı olduğunu dile getirdi.

İsrail uzmanı İmad Ebu Avvad da Cenin operasyonu sırasında İsrail askerlerinin yaralanmasının, İsrail istihbarat teşkilatının bilgi eksikliğine işaret ettiğini dile getirdi.

Ebu Avvad, İsrail'in başarısızlığı, hedef alınan Filistin tarafının başarısı sayılacağını kaydetti.

İsrail basını dün, ordunun Nablus saldırısını düzenleyen ağa yönelik operasyonun başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Cenin'de öldürülen Filistinli gencin Nablus saldırısını düzenleyen kişinin kendisi değil onun yardımcısı olduğunu aktarmıştı.

İsrail askerleri, geniş çaplı operasyonun ardından işgal altındaki Cenin kentinden dün çekilmişti.

İsrail güçlerinin önceki akşam çok sayıda askeri araçla kente baskın düzenlediği ve pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olduğu kaydedilmişti.

Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde çıkan olaylarda 22 yaşındaki Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği bildirilmişti. Askerler, şehit düşen Filistinlinin evinin bir bölümünü yıkmıştı.