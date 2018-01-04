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Katil İsrail cenaze namazı sonrası saldırdı!

İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli genç Temimi'nin cenaze töreni sonrası müdahalesinde bir Filistinli ağır yaralandı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:17
Katil İsrail cenaze namazı sonrası saldırdı!

İsrail askerlerinin açtığı ateşte başından aldığı yara nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Musab Firas et-Temimi için Ramallah'taki Deyr Nizam köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerlerinin, taş atan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle karşılık verdiği arbedede bir Filistinli yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, yaralı  Filistinlinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Deyr Nizam köyünde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan  ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Filistinli  Musab Firas et-Temimi için bugün cenaze töreni düzenlenmişti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:17
  1. İsrail
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  • ne duruyonuz?ne duruyonuz?1 sa önce
    saçmalıkları bırakıp cesaretlendirdiğimiz bu çocuklar katledilmeden filistin ırkı yok edilmedenkim ne yapar bilemem ama bir şeyler yapmayanlar mesuldur vebal altındadır ;hükümet evet doru yaptı ama somut adımlarla bu insanların kıyımı bir şekilde durdurulmalı,ellerine hiç bir şey yok bu çocukların ve karşılarında muazzam teknolojiyle donatılmış bir orduhiç bir beşer bu mücadeleyi kazanamaz yazık günah !suriye terör örgütleirindende temzilencek sözünün sonuna kadar takipçisiyiz hele bir söz tutulmasın!
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