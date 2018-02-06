Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Katil İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

Eli kanlı İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

06 Şubat 2018 Salı 10:06
Katil İsrail Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ahmed Cerrar isimli Filistinlinin Cenin yakınlarında bir köyde saklandığı yerden kaçmaya çalıştığı sırada öldürüldüğünü ifade etti. Adraee, Cerrar'ın bir aydan bu yana arandığını belirtti.

İsrail, yaklaşık bir ay önce Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden Cerrar'ın sorumlu olduğunu iddia ediyor.

İsrail askerleri, bir süredir Cerrar'ı aradıkları gerekçesiyle Cenin kentindeki evlere sık sık baskın yapıyordu. Askerler, geçen ay Cenin'e düzenledikleri baskında Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 10:06
  1. İsrail
  2. filistin
  3. ahmed cerrar
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden Yılmaz Vural bombası
    2. 'Her 3 kanser vakasından 2'sini..
    3. Hami Mandıralı'dan flaş itiraf!..
    4. Öğretmenlerin özlük haklarını ihlal..
    5. Suriyelilerden ilginç yöntem! Böyle..
    6. Çiçekle sürpriz yaptı, hapis..
    7. Kritik bölge ele geçirildi!..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. 3. Havalimanı personel alımları..
    10. Almanlar yazdı: Aleviler güçlendi,..
    11. Erdoğan ile Trump o konuda restleşti!
    12. Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılıkla..
    13. İşte SİHA ile vurulan Öcalan anıtının..
    14. Şişli'de hırsızlık şüphelisi polisin..
    15. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu trafik..
    16. Bursaspor'dan Zeytin Dalı sürprizi
    17. Yerli Whatsapp nasıl indirilecek?
    18. Terör örgütü PYD'den küstah hamle!
    19. Öğretmenlere operasyon! Gözaltılar var
    20. Cape Town kuraklık ve susuzlukla..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı
    Önemli ayrıntıyı paylaştı! PKK böyle şaşırtıldı