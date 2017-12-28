Katil İsrail askerleri Filistinlileri gözaltına aldı
İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 14 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.28 Aralık 2017 Perşembe 10:30
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 14 Filistinli gözaltına alındı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.