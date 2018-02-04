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Katil İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesine düzenlediği baskın sırasında çıkan olaylarda bir Filistinli genç şehit oldu.

04 Şubat 2018 Pazar 09:45
Katil İsrail askerleri Filistinli bir genci şehit etti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Cenin'de yaşanan olaylarda işgalci İsrail güçleri tarafından yaralanan bir Filistinli şehit oldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail askerleri tarafından başından vurulan Filistinli gencin ağır yaralı olarak Cenin Devlet Hastanesine nakledildiği, müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi verildi.

Yerel kaynaklar, Burkin beldesine yakın Şüheda Üçgeni bölgesinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlinin 19 yaşındaki Ahmed Semir Ebu Ubeyd olduğunu belirtti.

Öte yandan görgü tanıkları da aynı olayda 20 Filistinlinin yaralandığını, 8 Filistinlinin de gözaltına alındığını ifade etti.

Tanıklar, buldozerler eşliğinde beldeye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin birçok evde arama yaptığını ve bir oda ile bir ahırı yıktığını aktardı.

İsrail askerleri gün içinde de "Ahmed Cerrar" isimli bir Filistinliyi aradıkları gerekçesiyle birçok eve baskın düzenlemişti.

Ahmed Cerrar, yaklaşık bir ay önce Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle aranıyor. İsrail askerleri geçen ay da Cenin kentinde, Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti.

İsrail güçlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesinde şu ana kadar 18 Filistinli şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 09:45
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  3. işgal altındaki Batı Şeria

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