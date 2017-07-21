Katil İsrail askerleri 25 kişiyi yaraladı

İsrail güçleri, akşam ve yatsı namazlarını kapıda kılmak isteyen Filistinlilere, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistin Kızılayı kaynaklarından alınan bilgiye göre, müdahale sırasında 2'si ağır 22 Filistinli yaralandı. Polis bazı Filistinlileri ise gözaltına aldı. Batı Şeria’nın Beytüllahim kentinde de Mescid-i Aksa’ya dönük ihlalleri protesto eden Filistinlilere, İsrail askerlerinin gazla müdahale etmesi üzerine onlarca kişi boğulma tehlikesi geçirirken, 3 kişi plastik mermi ile yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı.

Sabri'nin yaralanmasını kınıyoruz

Endonezya hükümeti, İsrail polisinin Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi plastik mermiyle yaralamasını kınadı. Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arrmanatha Nasir, düzenlediği basın toplantısında, Mescid-i Aksa’daki durumdan endişe duyduklarını belirterek, "İsrail polisinin Mescid-i Aksa hatibi Şeyh İkrime Sabri’yi yaralamasını kınıyoruz" ifadesini kullandı.

182 fanatik Yahudi baskın düzenledi

İsrail polisi eşliğindeki 182 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Baskınla ilgili açıklama yapan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, “182 fanatik Yahudi yerleşimci gruplar halinde ve İsrail polisi eşliğinde Aksa’ya baskın düzenledi” dedi.