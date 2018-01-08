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Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 17 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:24
Katil İsrail askerleri 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 17 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 11:24
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